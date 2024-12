Tucumán: prendió una vela para agradecer que su hijo aprobó un examen y se le quemó la casa

El incendio acabó con la vivienda en apenas unos segundos. Por suerte no hubo heridos, sólo daños materiales.

Afortunadamente, no se registraron heridos de ninguna índole en la casa situada en la calle Sarratea, cerca de la plazoleta 15 de septiembre. La única consecuencia fueron daños materiales, y también el “daño estructural” en la fe de la propietaria de la casa.

Incendio intencional en Villa Pehuenia

La tranquilidad de Villa Pehuenia se vio interrumpida este sábado cuando un incendio intencional destruyó el parador en construcción de Willy y Rocío, dos jóvenes emprendedores locales que habían puesto todo su esfuerzo en un proyecto familiar. Son dos artesanos que habían conseguido un permiso municipal.

Incendio parador Villa Pehuenia.jpg El incendio ocurrió el sábado a las 22.30 en la playa Radal Co y movilizó a la familia de Villa Pehuenia.

El hecho ocurrió en la playa Radal Co, donde planeaban abrir un espacio para brindar servicios a turistas y vecinos en la próxima temporada. De manera imprevista, un incendio terminó con parte del sueño de la temporada.

El incendio comenzó cerca de las 22 y, según informó Belén Aravena a LMNeuquén, jefa del cuartel de bomberos de Villa Pehuenia, todo indica que fue provocado. “Se encontró en el interior un trapo bañado aparentemente con combustible, posiblemente gasoil”, declaró.

El parador era más que una construcción de madera. Iba a ser el futuro para Willy, Rocío y su pequeña hija. En un video que circula en redes sociales, se puede escuchar a Willy expresar su indignación y dolor ante el suceso: “Hijos de puta, lo hicieron a propósito”. Su hija, aún pequeña, también muestra frustración al ver cómo el trabajo de su familia quedó reducido a cenizas.

El incendio destruyó el sueño de progresar

El proyecto no solo era un emprendimiento comercial; era un esfuerzo conjunto de una familia que apuesta por crecer en la localidad. Construir el parador en Radal Co, no fue una tarea sencilla, debido a que hoy todo cuesta dinero e inversión. La familia avanzaba con la idea de ofrecer servicios a quienes disfrutan de ese sector en el verano, un lugar emblemático de Villa Pehuenia.

El hecho generó un repudio generalizado en la comunidad, que exige justicia y el esclarecimiento inmediato del caso. “¿Se puede ser tan cobarde, sin vergüenza y miserable?”, expresó Lorenzo Lorente, bombero y vecino de la localidad en redes sociales, reflejando el sentimiento colectivo.

Mensajes de solidaridad y pedidos de justicia inundan las redes, donde muchos se preguntan cómo es posible que ocurran actos de tal maldad en una localidad conocida por su espíritu comunitario.