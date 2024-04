Un alumno le pegó una piña a su maestra y se largó a llorar

“En 20 años de docencia jamás pensé que esto me podía suceder, a mí nunca me golpearon, sí he visto agresiones entre alumnos, pero nunca así", aseguró Lencina en diálogo con LU2 Radio Bahía Blanca.

Explicó que cada institución educativa cuenta con su propio reglamento de convivencia, firmado tanto por los alumnos como por sus padres. “Nosotros acordamos que capuchas, gorros y ese tipo de elementos solo se usan en el patio, excepto cuando se saluda a la bandera. Este chico desde el primer día transgredía lo que se había firmado", indicó.

Relató que el alumno ingresó al comedor para el desayuno sin capucha puesta, luego se la puso. “Cuando le dije que se la quite, se subió a una silla y me dijo que me iba a pegar y lo hizo, incluso se subió a una silla para hacerlo y eso que soy más baja que él”, narró la docente.

Sostuvo que el resto de los alumnos todavía sigue en shock. “El chico después de pegarme, me dicen que se largó a llorar. Pero eso no lo llegué a ver porque yo me fui al baño, me chorreaba sangre", aseguró.

La docente reflexionó: "Este chico trae un cúmulo de emociones desde su hogar, así que hay que tratarlo de otra manera, con más paciencia. De todos modos, si bien en la preadolescencia los chicos pueden desafiar, porque es algo propio de la edad, siempre se respetó el guardapolvo. Al menos en primaria, siempre se respetó el guardapolvo".

Pasadas 24 horas el traumático episodio, la maestra dijo que se encuentra dolorida, pero sobre todo afectada emocionalmente.

Antecedente de violencia con sus compañeros

Lencina sostuvo que el mismo alumno había manifestado cierta violencia con sus propios compañeros. "Desde la escuela se trabaja en el tema, se habla con él, con los padres, con los equipos de apoyo escolar, aunque a veces no alcanza", admitió en declaraciones a LU2 e indicó que desconoce qué pasará con el menor, sólo que por ahora no está concurriendo a la escuela.

Añadió que en la escuela se mantiene desde hace unos años la decisión de no expulsar estudiantes dado que se busca abordar estas problemáticas de un modo tal que se evite esa instancia.

No obstante, la maestra afirmó que “a dos días de que sucedió esto, yo no puedo volver a dar clases con este alumno presente”.

Respuesta oficial de Educación

“Ante el grave hecho ocurrido en la Escuela Primaria 25 de Bahía Blanca, comunicamos que se abordó la situación de acuerdo a lo establecido en la normativa", manifestaron a través de un comunicado de prensa desde la Región Educativa Nº 22.

Se aclaró que hubo un acompañamiento de los directivos de la EP Nº 25 y del personal de supervisión y orientación escolar a la docente agredida, así como al alumno involucrado y su familia, aunque se aclaró que se tomarán las medidas disciplinarias del caso.

Se informó que el caso "está siendo tratado a través de los canales administrativos y normativos correspondientes”.