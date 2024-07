Un ex capitán del ARA San Juan caminará la Patagonia de punta a punta en memoria de los 44 tripulantes

La travesía en honor a los 44 tripulantes del ARA San Juan se inició el último sábado y durará cinco meses , según los cálculos de su protagonista, Guillermo Tibaldi, ex comandante del submarino que se hundió en 2017.

Además de un homenaje, la proeza tiene un fin “educativo”. En el camino, según anticipó, Tibaldi irá dando charlas en distintos lugares que ya tiene agendados, y donde sea que lo convoquen a medida que vaya avanzando.

Sus progresos en el desafío a un invierno extremo en el Sur del país podrán seguirse en sus cuentas de las redes sociales, donde ya presentó su expedición "Homenaje al submarino ARA 'San Juan' y a sus 44 tripulantes" y compartió un mapa del recorrido.

“Serán 3 mil kilómetros, en una Patagonia invernal, en uno de los climas más hostiles del mundo”, resume el Capitán retirado en su primer posteo de la travesía.

No es la primera vez que el marino rinde homenaje a la última tripulación del submarino que comandó. Entre diciembre de 2019 y febrero de 2020 emprendió un viaje similar hasta la cima del Aconcagua. Llevó la misma bandera argentina que porta ahora, y con la que emprendió viaje el último sábado, luego de recibirla nuevamente de manos de la Armada.

La ceremonia de despedida se realizó en la Base Naval Mar del Plata (BNMP), donde antes de partir, Tibaldi también recibió la declaración de interés municipal del Concejo Deliberante local.

Tibaldi2-Aconcagua.jpg Tibaldi en el Aconcagua, con la bandera que ahora lleva en su nueva travesía, por el frío extremo de la Patagonia.

"En cada kilómetro llevaré conmigo la pasión por nuestra profesión; el amor por la Patria y el mar”, prometió el marino retirado.

“Mi travesía será un puente entre el pasado y el presente, entre la tristeza y esperanza. Compartiré su historia, sus valores y su legado en cada pueblito, en cada ciudad que encuentre en el camino”.

Por el ARA San Juan contra "la crudeza del clima”

El ex capitán del ARA San Juan manifestó su compromiso y gratitud: "Desde lo personal, hoy me siento orgulloso de tener el coraje de animarme. Aunque, por mi edad y la crudeza del clima patagónico, sé que puede ser posible que no lo logre. De lo que sí estoy seguro, es de que el próximo 15 de noviembre se estará inaugurando un memorial en la Escuela '44 Héroes del submarino ARA 'San Juan' de Puerto Almanza", afirmó.

La ceremonia terminó con un conmovedor aplauso y la bendición de la bandera con inscripciones alusivas al submarino y "los 44" por parte del capellán del ANAT, presbítero Pablo Caballeros Karanik.

Tibaldi3-Submarino.jpg El Capitán de Navío (RE) Guillermo Tibaldi en sus tiempos de submarinista: fue comandante del ARA San Juan.

El Comodoro de Marina Marcelo Paternostro, Comandante del Área Naval Atlántica (ANAT) y Jefe de la BNMP, lo alentó en su aventura: "Con el apoyo y el cariño de la gente, ha continuado la misión de recordar y honrar”, celebró.

Y evocó a los tripulantes fallecidos: “Este año, (Tibaldi) enfrenta un nuevo desafío: es un viaje que une los puntos de partida y despedida del ARA San Juan, pero también une corazones y mantiene viva la memoria de aquellos que se encuentran en patrulla eterna en nuestro mar”.

Luego, el Capitán Tibaldi inició su viaje hacia el sur, acompañado de un grupo de corredores de la Base, quienes lo escoltaron en un primer tramo de su travesía.

“Voy a llevar esta bandera, como fue hasta la cima del Aconcagua, ahora hasta el fin del mundo. ¡Viva la Patria!”, dijo antes de iniciar su larga caminata de homenaje y concientización.