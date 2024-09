Un hogar de niñas de Comodoro Rivadavia recibió facturas de luz y gas por $1.800.000 y ya tiene aviso de corte

Aloja a chicas derivadas por la Justicia de Chubut . El convenio no le cubre ni la mitad de lo que debe pagar.

Las autoridades del hogar de jóvenes de Comodoro Rivadavia no ocultan su desesperación: las facturas de luz y gas que recibieron este mes les resultan impagables y Camuzzi , la empresa que provee el servicio de gas en Chubut , les envió el aviso de corte, con lo cual quedarían en la peor situación: sin gas y con deuda.

"No es justo"

“Estamos con algunas dificultades de tipo económicas, no estamos pudiendo hacer frente a las facturas de luz y gas, entonces estamos intentando apelar a la solidaridad de la gente” expresó la hermana Gabriela Figlioli, referente del Hogar.

"Hemos venido trabajando desde hace tres años con el Municipio y en red con el Servicio de Protección de Derechos y había un convenio, pero el monto de 800 mil pesos (que les otorgan), ya no es suficiente para cubrir los gastos. Incluso hemos recibido facturas que alcanzan 1,8 millón de pesos, es terrible”, continuó.

Figlioli reconoció que cuentan con el apoyo de la comunidad parroquial”, pero consideró que “no es justo porque el Estado debería hacerse responsable”.

Screenshot_5.jpg Hogar de la Joven de Religiosas de María Inmaculada, de Comodoro Rivadavia.

“Alojamos a 25 jóvenes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con lo que es comida, vestimenta, y todo lo que necesitan”, se quejó.

El aviso de corte

Las jóvenes son alojadas en el Hogar cuando se dispone “medida excepcional de la Justicia”. El hogar, de esta manera, es un espacio en donde se restituyen derechos de niñas y adolescentes.

“Todos estamos pasando por ajustes económicos, sería genial poder visibilizar la residencia por el trabajo, la labor, el granito de arena que se aporta a la sociedad de Comodoro Rivadavia y ver cómo las chicas restituyen sus derechos como ciudadanas de bien y no por lo que está pasando”, lamentó la mujer.

Un problema extra que ahora afronta la institución religiosa es que ya recibió el aviso de corte de Camuzzi por las facturas impagas.

“La operativa de quienes brindan servicio, como Camuzzi, por más que podamos frenar el corte porque es un hogar, no nos exonera de la deuda. Pueden esperar un poquito para que reunamos el dinero, nada más”, detalló.

Encuentros con autoridades de Comodoro Rivadavia

Acerca de las reuniones con funcionarios de gobierno para buscar una solución, Figlioli expresó que hubo visitas de gente de la Provincia de Chubut. “Pero en realidad estamos trabajando con la Municipalidad”, aclaró.

A principio de año nos reunimos con el secretario de Desarrollo Humano y Familia -continuó-, pero 800 mil pesos no alcanzan, es lo que necesita una familia tipo y acá tenemos 25 chicas. Me he comunicado con el viceintendente, así que la idea es seguir trabajando y gestionando para que podamos hacerle frente a los meses que vienen”.

En tanto, y para intentar paliar la situación, la Residencia Juvenil Inmaculada habilitó el CVU 0000003100097482519535 y el alias RESIMARIAINMACULADA en Mercado Pago, a nombre de Gabriela Beatriz Figlioili (CUIT 27228870698) para quien quiera y pueda colaborar.