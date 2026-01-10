Un ministro de la provincia de San Luis rescató a un grupo de turistas atrapadas en un arroyo

El ministro Juan Álvarez Pinto protagonizó un heroico accionar durante la crecida del arroyo de Los Molles tras las intensas lluvias en la sierra.

Un ministro de San Luis rescató a un grupo de mujeres atrapadas en un arroyo.

Momentos de extrema tensión se vivieron en la localidad de Los Molles , en la provincia de San Luis , cuando un grupo de turistas quedó atrapado por la increíble crecida repentina de un arroyo , provocada por las lluvias registradas en la zona de las sierras. Ante la evidente emergencia, el ministro de Turismo y Cultura provincial, Juan Álvarez Pinto , intervino de manera directa para colaborar en el rescate de las personas afectadas.

El dramático episodio ocurrió durante la tarde de este viernes, en cercanías del Complejo El Talar , mientras el funcionario realizaba una salida recreativa en bicicleta. En el trayecto advirtió que varias mujeres, entre las cuales había dos adultas mayores , habían quedado atrapadas por el aumento del caudal.

De acuerdo con los testigos que se encontraban en el lugar, una de las turistas sufrió una situación crítica al quedar con las piernas trabadas entre piedras debido a la presión del agua, lo que generó momentos de pánico y shock . La persistencia de la lluvia y el rápido incremento del nivel del arroyo agravaron el escenario.

Las imágenes difundidas posteriormente en redes sociales muestran al ministro Álvarez Pinto ingresando al arroyo con casco y ropa deportiva, ayudando a tranquilizar a las mujeres y guiándolas hasta una zona segura. Gracias a la intervención y al trabajo en conjunto, todas las personas lograron salir del cauce sin lesiones.

Horas más tarde, el funcionario relató lo sucedido en declaraciones radiales. “Nos agarró la lluvia cuando estábamos pedaleando y me llamó la atención la cantidad de agua que caía en la sierra. Vi que el arroyo estaba creciendo y que había personas sorprendidas por la crecida”, explicó.

"Había dos señoras muy asustadas, en pánico, y como seguía lloviendo más arriba y el caudal podía aumentar, decidí meterme al agua", agregó Álvarez Pinto, quien aseguró conocer bien el comportamiento del arroyo en situaciones de lluvia intensa.

Antes del incidente, el político Álvarez Pinto, quien fue electo intendente de Villa Merlo y se encuentra de licencia, había publicado en sus redes sociales un video en el que advertía sobre las condiciones climáticas adversas y la presencia de nubes densas sobre la sierra.

Recomendaciones ante crecidas de caudal

Tras el crudo rescate, desde la organización de Bomberos Voluntarios de Los Molles, la localidad serrana que pertenece al departamento Junín, recordaron que las lluvias en la zona pueden provocar crecidas súbitas, incluso en cuestión de pocos minutos. Además, señalaron como signos de alerta el cambio de color del agua, la aparición de espuma, ramas o sedimentos, y un ruido profundo y constante que suele anticipar un aumento peligroso del caudal.

Las autoridades reiteraron el pedido a turistas y vecinos de extremar las precauciones, evitar cruzar arroyos durante lluvias y retirarse de inmediato ante cualquier indicio de crecida.

“Las crecidas pueden desarrollarse en pocos minutos y elevar el nivel del agua de manera peligrosa”, advirtieron desde el cuerpo de bomberos e insistieron en la importancia de retirarse de inmediato del cauce ante cualquiera de estos indicios que anticipan el aumento.