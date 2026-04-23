Una aerolínea tendrá Starlink gratis en algunos vuelos que salgan desde Buenos Aires

El servicio será de alta velocidad y estará disponible en todas las clases. Se implementará de forma progresiva hasta 2026.

La empresa avanza con la incorporación de WiFi de alta velocidad en todas sus clases para vuelos de larga distancia.

Una aerolínea internacional confirmó que ofrecerá WiFi gratuito y de alta velocidad en alguno de sus vuelos . El servicio permitirá navegar, trabajar o ver contenido durante todo el trayecto y forma parte de un plan que apunta a equipar toda su flota de larga distancia antes de 2026.

Con esta incorporación, la aerolínea busca que la conectividad deje de ser un extra y pase a formar parte de la experiencia habitual de viaje.

El nuevo servicio de internet satelital se implementará en los vuelos que conectan Buenos Aires con Europa, con acceso en todas las clases. La medida impacta de forma directa en los pasajeros que parten desde Ezeiza , especialmente en la ruta hacia París, donde el tiempo de vuelo supera las 12 horas .

Hace pocos meses se conoció que Starlink había llegado a un acuerdo con Air France para poder brindar internet gratis en todos los vuelos de la empresa, pero que esta instalación sería gradual obviamente.

wifi El nuevo servicio de WiFi permitirá a los pasajeros navegar y trabajar durante todo el vuelo sin costo adicional

Uno de los puntos centrales del anuncio que realizó Air France, es que el servicio no estará limitado a las cabinas más caras. Air France confirmó que la conectividad estará disponible en Business, Premium Economy y Economy, lo que modifica el esquema tradicional de acceso pago o segmentado.

Para utilizar el servicio, los pasajeros deberán registrarse en Flying Blue, el programa de fidelidad de la compañía. El registro es gratuito y habilita el acceso a la red sin costo adicional durante el vuelo.

La implementación será progresiva. La empresa prevé que hacia fines de 2026 todos sus aviones de larga distancia cuenten con esta tecnología instalada.

El impacto en los vuelos desde Argentina

La incorporación de internet a bordo responde a una demanda concreta: la posibilidad de mantenerse conectado durante todo el vuelo. Para quienes viajan por trabajo, implica continuar tareas sin interrupciones. Para el resto, abre la puerta al entretenimiento en tiempo real.

air france

Desde su base en París y a través de la alianza SkyTeam, Air France ofrece conexiones a más de 1.000 destinos, lo que amplía el alcance de esta mejora más allá del tramo inicial desde Argentina.

La empresa también anticipó próximas etapas en su plan de renovación, con menú desarrollados por chefs con estrellas Michelin y cambios en los espacios de espera en aeropuertos.

El escenario apunta a una evolución de los vuelos donde la conectividad, el descanso y el servicio se integran en una misma experiencia. En ese esquema, el Wi-Fi gratuito deja de ser una novedad para convertirse en un componente central del vuelo.

Conectividad y confort: la apuesta integral

El Wi-Fi gratuito forma parte de un plan más amplio que incluye mejoras en el confort a bordo. En la clase Business, la compañía incorporó el topper Sofitel MY BED, una colchoneta adicional pensada para optimizar el descanso en vuelos nocturnos.

Este tipo de ajustes apunta a reforzar la propuesta de valor en trayectos largos, donde el descanso y la conectividad son factores cada vez más demandados por los pasajeros.

En paralelo, la aerolínea desplegó una campaña en Buenos Aires con visuales vinculadas a la conectividad. Entre las imágenes se destaca un asiento con forma de señal Wi-Fi, como representación del servicio que comenzará a extenderse en su flota.

Además, la compañía mantiene uno de sus diferenciales históricos: el servicio de champán sin costo en todas las clases, una práctica poco habitual entre aerolíneas europeas.