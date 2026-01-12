Una batalla campal: la brutal pelea entre vendedores de churros y licuados en la playa

Lo que debía ser una tarde de tranquilidad en la playa de Mar Azul , partido de Villa Gesell , terminó siendo un caos y turistas siendo espectadores de una brutal batalla campal entre vendedores de churros y de licuados.

Todo ocurrió a raíz de una disputa territorial entre los vendedores ambulantes, que protagonizaron una pelea a los gritos y trompadas en plena jornada de verano en una de las playas de la provincia de Buenos Aires . El episodio quedó registrado en un video filmado por un turista.

Este fragmento rápidamente se viralizó en redes sociales , generando indignación y preocupación entre los veraneantes. La discusión escaló en cuestión de segundos hasta convertirse en una feroz pelea con empujones, trompadas y corridas ante la mirada de los presentes.

La feroz batalla campal entre vendedores ambulantes en la playa de Mar Azul

Quienes presenciaron el hecho, señalaron que la competencia por los mejores puntos de venta suele generar tensiones entre los vendedores ambulantes, especialmente en el contexto de una temporada con ventas irregulares. Según reveló un testigo: "Se estaban peleando por el lugar, porque ahí pasa más gente".

Este incidente vuelve a poner el foco sobre el control de la venta ambulante en los balnearios bonaerenses durante la temporada alta. La policía local intervino minutos después para disipar el conflicto, aunque el mal momento y el clima de inseguridad en la playa ya habían marcado la jornada de los visitantes.

Tras la viralización de esta pelea, desde las redes sociales de la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell determinaron: "En nuestras playas no hay lugar para la violencia ni para inadaptados"

“Ni bien se tomó conocimiento de una gresca en Mar Azul, el equipo de seguridad inició tareas de investigación para dar con los involucrados. Nuestro destino es para que los turistas disfruten y para que los trabajadores lo hagan con reglas claras”, puntualizaron en el comunicado.

Acto seguido, Infobae reveló que tras comunicarse con autoridades de Villa Gesell confirmaron que uno de los involucrados en la pelea, un hombre de 34 años de edad, fue detenido. La acción sucedió en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026.

Dos hermanos protagonizaron una sangrienta pelea a plena luz del día

Una brutal pelea entre dos hermanos se registró este miércoles por la tarde en la calle Combate de San Lorenzo al 760, en el barrio Islas Malvinas de la ciudad de Neuquén, en una zona altamente concurrida. El violento episodio tuvo lugar en la vía pública a plena luz del día y generó alarma entre vecinos y automovilistas, que alertaron de inmediato a la Policía.

Según la información recabada en el lugar por LM Neuquén, el conflicto se desató en el marco de una discusión familiar que escaló rápidamente a una agresión física. De acuerdo al relato del propio agresor, identificado como Santiago, “se levantó de la siesta y lo invitó a pelear” a su hermano.

Aparentemente, se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la vereda, cuando se produjo el enfrentamiento. La pelea fue de extrema violencia y dejó a uno de los hermanos con lesiones visibles, aunque hasta el momento no trascendió información oficial sobre su estado de salud. El agresor, en tanto, presentaba una herida en el brazo derecho y tenía la espalda cubierta de sangre, lo que evidenció la crudeza del enfrentamiento.