Una diputada de La Libertad Avanza explotó y rompió el bloque en el Congreso: "Se lavaron las manos"

En una rueda de prensa realizada en la puerta del Palacio Legislativo, Arrieta justificó su decisión afirmando que no puede permanecer en un espacio donde no se respeta la agenda presidencial. "Sigo apoyando las ideas de la libertad, seguiré apoyando a mi presidente, pero no puedo estar en un espacio donde no hay ni siquiera una consideración por la agenda del presidente", declaró.