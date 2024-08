Una dura noticia para Lionel Messi: atacaron una de sus mansiones

messi-casapng.webp El ataque a la mansión de Lionel Messi en Ibiza.

"Help the planet, eat the rich, abolish the police", rezaba uno de los carteles, que en español significa "Ayuda al planeta, cómete un rico, abolir la policía". Esa fue una de las imágenes que recorrieron el mundo a través de la cuenta de Instagram de Futuro Vegetal.

Qué dijo el grupo que atacó la mansión de Lionel Messi

"Tintamos la mansión ilegal de Messi en Ibiza. La Mansión se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros. Mientras esto sucede, solo en Baleares han muerto entre 2 y 4 personas como consecuencia directa de la ola de calor. El 1% más rico de la población es responsable de la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres. Esto solo es posible por el sostenimiento por parte de los poderes públicos de un sistema económico-social que atenta contra la vida", aseguraron en la cuenta @futurovegetal.

activistas.jpg

En este sentido, agregaron que "mientras que la extrema derecha culpa de la crisis a las migrantes y demuestra una extrema violencia contra ellas, quienes luchamos por un mundo mejor tenemos claro que el problema es la desigualdad social. Atajemos los problemas de raíz. Necesitamos un cambio radical de sistema para afrontar la Crisis Climática".

El posteo, que cuenta con varias imágenes, acumuló más de 800 likes pero también se llenó de comentarios. Muchos de ellos critican el accionar del grupo y apuntan a que las protestas debían ser "en casas de los políticos"; al tiempo que se preguntan "qué tendrá que ver Messi con el calentamiento global".

Cómo es la mansión de Messi en Ibiza

Esta lujosa construcción fue adquirida por la Pulga en 2022, siendo anteriormente propiedad de un empresario suizo. El costo es de aproximadamente 12 millones de dólares, y entre otras comodidades cuenta con una sala de cine, un spa y un sauna.

ZKSLALTVPJDK3PNPHKAMIZ5MEY.jpg

La casa está ubicada en Sant Josep, y por lo que se pudo ver en los posteos, el ataque que se llevó adelante en la fachada pudo haber continuado adentro: los manifestantes ingresaron ilegalmente a la casa de Lionel, pero no hicieron nada una vez adentro.

El portavoz del grupo deslizó que "esto es una muestra de como la ley no funciona igual para todos, esta misma semana en la isla se ha desahuciado a casi 200 trabajadoras de un asentamiento sin solución habitacional, mientras el Partido Popular de la mano de Vox planean la legalización de edificaciones ilegales a cambio de un pago".