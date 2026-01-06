Una junta médica evaluará al Pity Álvarez tras su recital en Córdoba: ¿Podría quedar detenido?

El cantante regresó a los escenarios semanas atrás. Ahora, la Justicia ordenó una nueva pericia para definir si puede afrontar un juicio. Los detalles del caso.

La presentación de Pity Álvarez en Córdóba quedo en medio de una polémica judicial.

El regreso de Pity Álvarez a los escenarios no pasó inadvertido para la Justicia . El pasado 20 de diciembre se realizó en Córdoba un show donde el ex cantante de "Viejas Locas" hizo un repaso por toda su carrera musical. Esta presentación le valió la reactivación su causa judicial.

Ahora, a quel reencuentro con su público se incorporó a la investigación que analiza su estado psíquico en la causa por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. El fiscal interviniente en el caso solicitó una nueva junta médica y se convertirá en un paso clave para determinar si el proceso judicial por homicidio puede reanudarse y si el músico podría volver a ser detenido.

La evaluación quedó fijada para el 10 de febrero. El juicio contra Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018, había quedado frenado luego de que el Cuerpo Médico Forense lo declarara con incapacidad mental para afrontar un proceso penal.

El fiscal Sandro Abraldes dispuso que sean cuatro oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) los que se presentaran en el recital que Álvarez ofreció en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba. El objetivo fue registrar imágenes del evento para aportar nuevos elementos a la junta médica.

En este sentido, la Fiscalía Nacional n°27 envió un correo electrónico a la Agencia Córdoba Deportes, presidida por Agustín Calleri, para informar que los policías debían ingresar al estadio y filmar el show. El escrito indicaba que la presencia de los oficiales tenía por fin cumplir tareas de investigación dispuestas en el marco del proceso judicial.

Pity y una versión hermosa de "Homero" el sábado pic.twitter.com/XG85OQvP2c — Pity (@PityRockAndRoll) December 22, 2025

Desde la Agencia informaron sobre esta medida a los familiares del cantante. La hermana de Álvarez mostró su descontento por la medida. Ante esta situación, el fiscal Abraldes presentó una denuncia penal contra Calleri por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Entre idas y vueltas, la productora a cargo del evento secuestró el material filmado del evento. Aunque luego fue devuelto, el fiscal denunció a la empresa por obstrucción a una orden judicial.

¿El Pity Álvarez podría volver a ser detenido?

Con el material fílmico finalmente en manos de la Fiscalía, ahora se evalúa si puede reanudarse este juicio en su contra y si puede ir a la cárcel, teniendo en cuenta la próxima junta médica.

La nueva junta médica no juzgará la calidad artística del show ni su impacto cultural, sino que buscará responder una pregunta clave para la Justicia: si el hombre que volvió a cantar frente a miles de personas es el mismo que, según los informes previos, no podía comprender la gravedad de un proceso judicial.

De esa respuesta dependerá si el caso vuelve a activarse y si el futuro inmediato del Pity Álvarez vuelve a quedar ligado a una celda en lugar de un escenario.

Las imputaciones que pesan sobre Pity Álvarez

Cristian Álvarez está imputado por un homicidio cometido en 2018 en Villa Lugano, además de portación ilegítima de arma y privación ilegítima de la libertad agravada. La causa se tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, con intervención del fiscal Sandro Abraldes.

En relación con el hecho, el juez Martín Yadarola descartó que el músico haya actuado bajo un delirio persecutorio y lo procesó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El juicio permanece suspendido de manera provisoria debido a su declaración de inimputabilidad.