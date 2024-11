"Una lancha voladora": el insólito vehículo que incautó Prefectura

image.png

El insólito vehículo incautado: qué es la "lancha voladora"

En el operativo, la Prefectura constató que se trataba de una embarcación semirrígida, sin nombre ni matrícula, adaptada con un ala delta y motor, timoneada por un hombre que no acreditaba la titularidad y no poseía autorización para conducirla.

Además, se comprobó que no se encuentra inscripta ante la Prefectura, por lo que fue decomisada preventivamente. De igual forma, se informó de la situación a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Los vecinos detallaron que la embarcación hacía movimientos zigzagueantes, tocaba el agua y después volaba, según información publicada por Infobae. Dijeron que podía generar un accidente. Por ese motivo se realizó el secuestro preventivo de la lancha.

Sin embargo, algunas horas después se presentó el dueño de la embarcación, acreditó la propiedad y se la devolvieron. En ese sentido, las fuentes indicaron que se inició un sumario y es probable que se le aplique una multa después de que culmine la investigación.

lancha voladora san isidro

Los videos aportados por vecinos, difundidos en redes sociales, muestran cómo volaba la lancha a una gran altura, impulsada por el ala delta que le instalaron de manera improvisada. Además, tenía agregada una rueda para poder movilizarla por tierra y en el interior tenía asientos.

Las imágenes muestran las maniobras de la lancha hasta que realiza un último acuatizaje en el canal costero antes de ser interceptada por las autoridades.

Tras el operativo de Prefectura, se constató que era manejada por un hombre que no era el legítimo propietario de la nave. Además, no presentó ningún documento, por lo que no pudo evitar la incautación temporal.