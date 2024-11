Desbaratan red de explotación sexual en Buenos Aires y Tucumán: 20 detenidos y 70 menores rescatados

Embed - Berazategui, Quilmes, Florencio Varela y La Matanza Operativo Protección Infancias

En Buenos Aires, los detenidos, argentinos mayores de edad, “quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por el delito de Distribución, Producción y Comercialización de Material de Abuso Sexual Infantil”.

Se supo además que uno de los lugares allanados fue la cárcel de Florencio Varela, donde se constató que dos celdas habían sido acondicionadas como “búnkeres” para almacenar y distribuir imágenes de abuso sexual infantil.

“Se terminó. Todos adentro. Les aseguro que van a pagar a fondo por cada niño al que le hicieron daño”, expresó en redes sociales la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los operativos estuvieron a cargo del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming.

Un heroico taxista salvó a un adolescente en un caso de grooming

El taxista Martín Corzo esperaba algún cliente en su parada habitual en el barrio Gregorio Álvarez de Neuquén cuando un adolescente le pidió viajar hasta una zona del barrio Don Bosco. En el camino detectó señales de riesgo y evitó que el menor sea víctima de grooming. Ahora, la policía especializada intenta identificar al responsable que se había comunicado con el menor vía Telegram.

"El taxista actuó con el compromiso que debe tener de estar alerta. El grooming es un delito contra la integridad sexual tipificado en el código penal desde año 2013 en el artículo 131", expresó el Comisario César Juárez de la Policía neuquina entrevistado por Canal 7. En ese sentido, dijo que lamentablemente se ha naturalizado que haya contactos entre niños, niñas y adolescentes con adultos por lo que es muy importante concientizar y hacer la denuncia.

El hecho de grooming se dio a raíz del contacto entre un adolescente de 13 años con una persona desconocida a través de la aplicación Telegram. La persona había pedido al menor que acuda en taxi al barrio Don Bosco para encontrarse y le aseguró que él se hacía cargo del pago. Para que lo dejen salir, el menor le mintió a su madre, quien esperaba que el chico le avise cuando llegara a la casa de la tía. En cambio, recibió un mensaje que la desconcertó: su hijo le pedía que le transfiera más dinero para pagar el taxi. Cuando el niño la llamó escuchó la voz del taxista que pedía hablar con ella.

El taxista Martín Corzo contó que cuando traslada a alguien menor de edad siempre le saca charla e intenta estar atento para cuidar al pasajero. Ese día, cuando se subió el adolescente y a medida que avanzaba la conversación, comenzó a ver situaciones irregulares: "Al ser tan chico para mí es normal preguntar qué va a hacer. Él me dijo que iba a encontrarse con una amistad y cuando le pregunto por la edad del amigo me dice, 'No sé, lo conocí por Telegram".

Para el momento en que estaban llegando, el taxista detectó otra señal de alerta cuando el adolescente le preguntó si cobraba por Mercado Pago porque el amigo le iba a transferir el costo del viaje. Sabiendo que tenía que entrar el pago inmediatamente, sintió que algo estaba mal. "Teóricamente iba a pagar el amigo pero el nene me dice que le dijo no tenía internet. 'Decile que salga, yo tengo internet'", dijo el conductor del taxi. Pero el "amigo" le responde al menor que se está bañando.

El taxista no se quedó conforme con la situación y se estacionó a media cuadra mirando a ver si alguien salía. "Le digo 'llamá a tu mamá' y escucho una madre desesperada, entonces le saco el teléfono y le digo 'hola señora, soy taxista, quédese tranquila que su hijo está bien', y me dice que estaba en el híper La Anónima", relató Corzo. "En el transcurso del camino yo iba cagandolo a pedo", aseguró el taxista, quien se convirtió en un héroe por salvar al chico de un posible caso de abuso.