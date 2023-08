Una mujer de Córdoba hará una fiesta para casarse con ella misma

El objetivo del festejo de Mariel es pasar un buen rato con sus afectos. Para comenzar con la ceremonia caminará hacia el altar que será montado en el salón junto a la mirada atenta de sus dos amigas, Fer y Rochu. Por su parte Caro, otra de ellas, oficiará de jueza.

Mariel Narbona sologamia Córdoba

“Me la pago yo, no mi mamá”, dijo y agregó: “No va a ser una fiesta careta, frívola, sino más conexión y amor con la gente que quiero”.

La mujer, que trabaja como arquitecta, vive esta innovadora experiencia como una "conquista" de su madurez. “Tiene que ver con un proceso personal en el que me siento bien conmigo misma, no me falta nada externo a mí, puedo decir: ‘así estoy bien’. Ya me casé encorsetada, no me arrepiento, ahora me caso conmigo”, indicó.

“No me niego a los hombres. Nunca estoy sola. Todavía aspiro a encontrar un alma gemela, pero desde yo misma primero, quiero estar aceptada, amada, para después, si viene alguien, poder comprometerme”, concluyó la cordobesa.

Qué es la sologamia

Esta tendencia es una opción que empezó a ser atractiva para muchas mujeres y hombres que están marcando una posición. Ellos creen que no necesitan una pareja y que son felices con su amor propio.

En este caso, nadie puede oponerse a un movimiento que impulsa quererse a sí mismo y sentirse bien con la vida sin tener la necesidad de estar en pareja. Al parecer es una tendencia millenial, de esa generación que no se puede relacionar con los demás porque está hiperconectada.

Quienes llevan adelante esta práctica conocida en los últimos años aseguran que su cultura reivindica que también se puede estar bien en soledad y se aferran a la idea de que como seres completos no necesitan del amor romántico.