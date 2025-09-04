"Uno se cansa y no avisa": los escalofriantes posteos del hombre que mató de una puñalada a su ex

Los mensajes cargados de resentimiento y frases machistas en las redes llamó la atención de los investigadores. Un brutal crimen que ocurrió en medio de una división de bienes.

El crimen de Sandra Sánchez ocurrió en medio de una discusión por la división de los muebles tras la separación de su expareja, Enzo Valdovino, el principal sospechoso. Llamó la atención de los investigadores los mensajes del hombre en sus redes sociales.

Mientras la Policía de Mendoza lleva adelante la investigación del femicidio, comenzaron a viralizarse posteos previos del acusado que revelan un trasfondo de violencia y hostilidad hacia las mujeres.

“La gota que derrama el vaso no es el enojo, es el cansancio. Porque cuando uno se cansa, ya no avisa. No insiste, no corre detrás de nada. Se detiene, cierra el libro, apaga la luz, baja el telón. Punto final ”, se lee en la foto compartida días atrás.

Femicidio. Mendoza.

Junto a la imagen, escribió: “Nada para decir. Solo agradecer y (desear) buena vida. Lastima que soy el títere de una h***”. La publicación se llenó de comentarios con insultos y en repudio del brutal femicidio.

También compartió un video que tiene un particular fragmento de la canción de cuarteto “El Aprendiz”, popularizado por Rodrigo Bueno: “Y si algo hice mal, es todo porque lo aprendí de ti”.

Una de las últimas publicaciones en Facebook es un video alterado por IA, donde supuestamente el papa León XIV mencionaba afirmaciones que descalificaban la autonomía femenina: “Mujer que se deja llevar por sus amigas jamás construirá un hogar. Hay mujeres que prefieren escuchar la opinión de sus amigas y darles más importancia que al hombre que tiene a su lado”.

Femicidio. Mendoza.

Otro posteo muy repudiado por los usuarios fue una imagen que parafrasea un dicho árabe: “Dice que ‘cuando estés deprimido y te quieras morir, tírate al mar y verás cómo peleas por sobrevivir y respirar. No quieres morir, realmente quieres matar algo dentro de ti. Identifícalo y cámbialo’”.

Sánchez y Valdovino se casaron en marzo de 2007 y vivieron juntos durante más de una década. Eran conocidos vecinos del barrio Buena Nueva, Guaymallén. Desde hacía años transitaban un complicado proceso de separación, pero recientemente habían decidido cortar el vínculo.

El brutal femicidio de Sandra Sánchez

Todo ocurrió en una casa de la calle Rópolo al 6500. Valdovino llegó con la excusa de retirar muebles, pero la situación se descontroló en cuestión de minutos.

La discusión escaló rápidamente el nivel de violencia y terminó en tragedia. Sandra recibió un puntazo en la axila izquierda. Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos, que corrieron a ayudarla. La vieron salir tambaleando y desplomarse a pocos metros de la puerta.

“Perdía mucha sangre por la axila y la boca”, contaron después a los medios locales. Aunque ella no alcanzó a decir ni una palabra, el propio asesino reconoció lo que había hecho ante el asombro de sus vecinos. Finalmente murió producto de la grave herida.

Femicidio Sandra Sánchez. Sandra Sánchez fue asesinada su expareja. El hombre publicó espeluznantes mensajes en las redes sociales.

Quién era Sandra Sánchez

Sandra Sánchez era madre de dos hijas, Daniela y Antonela, fruto de una relación anterior, y abuela de dos niños varones y una niña. En redes sociales, se mostraba muy cercana a su familia y subía fotos de numerosos momentos con sus hijas y nietos, así como mensajes de afecto y cariño hacia ellos.

La mujer, a los 57 años, había terminado su relación con Valdovino recientemente. Según allegados, la pareja se había separado un mes atrás en un clima de tensión.

