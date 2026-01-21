Vacaciones de verano: cambiaron las restricciones de los productos que se pueden ingresar al país

SENASA endureció los controles y limitó el ingreso de algunos productos que los argentinos suelen traer de países vecinos cada vez que viajan.

En el marco de las vacaciones de verano, el Senasa actualizó las restricciones sanitarias y difundió una nueva lista de productos que pueden ingresar a la Argentina .

El organismo advirtió que no todo producto envasado tiene luz verde. Mientras que el dulce de leche, la leche maternizada y los quesos pasteurizados están permitidos siempre que mantengan su rótulo original de fábrica, los chacinados europeos no corren con la misma suerte.

De esta forma, el Senasa informó que, con el tránsito de viajeros por esta temporada alta, los productos lácteos como la leche maternizada, el yogur o el dulce de leche —que son los de mayor consulta e ingreso por parte de los pasajeros— son autorizados, siempre que se encuentren debidamente rotulados y envasados de fábrica.

fecha vencimiento lácteos supermercado.jpg

La medida apunta a prevenir el ingreso de plagas y enfermedades que pongan en riesgo a la producción agropecuaria nacional, con especial énfasis en alimentos de origen animal.

De esta forma, señalaron que, para los quesos y leches fluidas, se solicita, además, que hayan sido elaborados a base de leches pasteurizadas, información que debe figurar en el rótulo. La pasteurización es un procedimiento recomendado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) a fin de inactivar el virus de la fiebre aftosa en la leche y en los productos lácteos, lo cual puede verificarse en el rotulado.

Cuáles son los productos prohibidos por Senasa

Desde el organismo de control sanitario recordaron que, ante la detección de jabalíes silvestres positivos a peste porcina africana (PPA) en Barcelona, España, a fines de noviembre de 2025, se encuentra suspendida la autorización de ingreso al país de lomo ibérico, trozado o laminado, sin hueso, cualquiera que sea su presentación comercial, proveniente del país europeo.

Por otra parte, indicaron que, según lo establecido por la Resolución Senasa 295/1999 y su modificatoria 940/2025, los únicos productos de origen porcino que pueden ser ingresados a la Argentina son las conservas y el jamón serrano e ibérico, trozado o laminado, sin hueso, procedente de España, en envase al vacío o atmósfera controlada original de fábrica, debidamente rotulado e identificado y de libre comercialización en dicho país. La normativa mencionada revocó las excepciones vigentes desde 1999 y 2017 que permitían a los turistas ingresar ciertos productos españoles en su equipaje.

Jamón crudo El Senasa reforzó controles para evitar que productos como el jamón ingresen con riesgo sanitario al país.

Indicaron que al no existir un modelo único de rotulación, depende de la legislación vigente de cada país de origen, se deben adquirir productos que estén debidamente rotulados en el país de origen, para garantizar que los agentes del Senasa puedan identificarlos correctamente, tanto para los lácteos como para el jamón serrano o ibérico.

Por último, dijeron que la presencia del Senasa en las fronteras tiene como objetivo central evitar el ingreso de productos y subproductos de origen animal y vegetal que pudieran contener plagas y/o enfermedades que afecten la producción nacional y, de ese modo, cuidar el estatus zoofitosanitario argentino y mantener abiertos los mercados internacionales.