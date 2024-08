"Verguenza es poco": la reacción de Javier Milei al nuevo video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández

A través de un mensaje en la red social X, el presidente definió que un error tipo dos, “consiste en no detectar los efectos positivos de algo cuando en realidad sí se produjeron tales efectos”. En ese contexto, aunque sin mencionarlo, se refirió al video de la panelista que circuló este sábado. “Un ejemplo sería la decisión de no utilizar durante nuestro mandato el sillón de Rivadavia, salvo excepciones, por respeto a los próceres que se han sentado ahí, frente a las obscenidades que estamos viendo hoy”, marcó el mandatario.

También el vocero presidencial, Manuel Adorni, opinó sobre el nevo video que se conoció este sábado. “La falta de respeto a las instituciones se ha dado a todo nivel. Se ha insultado la investidura presidencial y la historia de la República Argentina. Vergüenza total. Fin", escribió en X.

La nueva difusión se da en medio del revuelo desatado a partir de la denuncia de Fabiola Yañez ante la Justicia, donde aseguró que el ex jefe de Estado la golpeaba mientras convivían en Olivos. Entre otras acusaciones, también dijo que Alberto Fernández la engañaba constantemente con diferentes mujeres y habló de la indiferencia que mostró su entorno cercano ante estos episodios.

El nuevo video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández

El nuevo registro fílmico dura pocos segundos, se filtró este sábado y es de una conversación entre ambos en el mismo tono que el video anterior. “Ahora tenés que decírmelo”, se escucha que le dice Alberto Fernández al comienzo.

Luego, Tamara Pettinato le responde: "Te amo mucho, te amo", a lo que el expresidente le pregunta "¿Estás segura?". A modo de chiste, la conductora le contesta: "Más o menos. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar”.

“Pero, ¿me amás o no me amás?”, insiste Alberto Fernández en la grabación mientras registra el momento con su teléfono celular. “Te amo. Y por eso te voy a matar ahora”, concluye Tamara Pettinato.

Es el tercer video que se filtra de la intimidad de un almuerzo compartido, todos ellos grabados por Fernández.

Los tres videos tienen en común que fueron filmados de la pantalla de un celular. Fue Fabiola Yáñez quien los grabó, de un teléfono de Alberto que le había entregado a su hijo Francisco para que mire videos en youtube kids, según contó más tarde.

La defensa de Tamara Pettinato

"Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en el baúl, que cobré 1.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, que tengo contratos en el Estado y saqué provecho", comenzó su descargo Tamara Pettinato.

Lo hizo en el programa Blender, en su primera aparición pública luego de la filtración de los vídeos, y sentenció: "Hay un sólo villano en esta historia y no soy yo".