Victoria Villaruel respondió a la denuncia de Fabiola Yañez: "Perdonen por no sentir lástima"

La vicepresidenta se refirió a la acusación contra Alberto Fernández con un posteo. “Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada”, enfatizó.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , se refirió en la mañana de este domingo a la denuncia de Fabiola Yañez contra su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández . Lo hizo con un posteo en la red social X, en el que le bajó el precio a las declaraciones y las contrastó con las fiestas en Olivos y las muertes en la pandemia.

“Perdonen por no sentir lástima.. pido disculpas por no empatizar... “la entrevista de Fabiola no significó nada”... disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada... “dejen de subestimar a nuestro pueblo” , fueron algunas de las frases que repartió Villarruel en un tuit que despertó repercusiones en la mañana del domingo.

Tuit Victoria Villaruel Fabiola Yañez.jpeg

“La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían”, remarcó la vicepresidenta en referencia la entrevista exclusiva que publicó anoche Infobae y consideró que el de Fernández fue un gobierno “de gente repugnante” que aplicó “protocolos de cuarta” contra los que ella combatió. “Luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por protocolos de cuarta”, escribió, concretamente.

Críticas a Fabiola Yañez en la pandemia

También se refirió a los viajes “de placer” que Yañez realizó durante el tiempo que le tocó ser primera dama y destacó que, mientras eso ocurría, “cientos de miles de Pymes Argentinas se fundían”. También se refirió a las “mujeres en contextos de violencia” que no tienen privilegios en contraste con “los 36 mil dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España”.

Yañez reside con su hijo Francisco y su madre, Miriam Verdugo, en Madrid, capital española. Desde allí se presume que en los próximos días podría declarar, videollamada mediante, ante la Justicia en el expediente que se le sigue a su ex pareja por presuntos hechos de violencia de género. “La violencia que había antes era acoso. Todo el día. Tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono, era como que estuviera haciendo no sé qué cosa”, relató la mujer a este medio. Alberto Fernández, en tanto, pidió a través de su abogada, Silvina Carreira, que la investigación pase la justicia de San Isidro.

“Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a nuestro pueblo”, concluyó.

La denuncia contra Alberto Fernández

Fabiola Yañez temarcó que esta situación de violencia no trascendió por ella. "No salió de mí. Salió a raíz de una causa. Sale del teléfono de otra persona. Yo nunca hubiese hecho una cosa como ésta porque jamás hubiese querido exponer a mi hijo o que mi hijo tenga que ver algo de esto algún día en su vida. Y ahora lo va a tener que ver. Y no salió de mí. Salió de un teléfono de una causa por corrupción", destacó.

FABIOLA YAÑEZ- ENTREVISTA.jpg Fabiola Yañez dio una entrevista donde habló de la denuncia y la violencia de género cuando vivía con el expresidente Alberto Frnández.

En otra parte de la entrevista, Yañez mencionó que vive con miedo. "Tengo que resguardarme porque tengo miedo. Hoy tengo miedo de volver a mi casa. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Por qué inhibieron todo el lugar? Para que no pudiera salir de mi casa. ¿Cómo vuelvo? ¿Qué hago con mi hijo y con mi mamá? Bueno, por ese miedo y por lo que grabé con quienes firmamos un contrato de confidencialidad", agregó.

Algunas preguntas puntuales, dijo que no podía responder por estar directamente relacionada con la causa. Manifestó que "lo peor fue el último año cuando me voy a vivir a la casa de huéspedes", estando embarazada. Y que se mudó porque era insostenible la situación.