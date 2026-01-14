Video impactante: un programa de TV registró en vivo el meteotsunami en la Costa Atlántica

Mientras mostraban cómo estaba la playa, la marea comenzó a subir y la gente comenzó a salir desesperada del agua. “No sabés cómo están corriendo", lanzó el movilero en medio del susto.

El video del momento exacto en que el meteotsunami pasó por Mar del Plata y dejó un muerto y decenas de heridos.

Aun continúan las repercusiones por el meteotsunami que sorprendió el lunes a distintas ciudades de la Costa Atlántica , el cual dejó un muerto y más de treinta heridos producto de las grandes olas. En las últimas horas, se comenzó a popular una imagen captada por una cámara de televisión, que registró vivo desde Mar del Plata el momento en que el mar avanzó con fuerza inusual.

En el programa Alegrate el Verano, ciclo de NET TV que conduce Matías Alé , estaban realizando un móvil sobre la playa La Bristol en el corazón de la ciudad costera, uno de los espacios donde más personas se reúnen durante las temporadas de verano.

Tras un intercambio entre el movilero y el conductor, se empezó a ver como en apenas segundos el mar comenzó a crecer y la marea subía a la altura de las rodillas donde hacía instantes estaba seco.

En otro de los planos también se logró observar como las personas que estaban dentro del agua, salían rápidamente ante la brutal escalada. “La gente está saliendo de lado ahora. No sabés cómo está corriendo la gente para el lado de la avenida Peralta Ramos, directamente. Mire cómo se ve la marea, algo pasó”, relató Carna, histórico humorista que ahora se desempeña como movilero.

el metoetsunami en vivo

Y agregó: “De golpe apareció un tsunami increíble. De repente se vino un olón. Pero Mati, tírame los números del casino para esta noche, para la ruleta. Agarraste cuando dijiste: Metete el agua, y empezó la gente a salir desesperada”.

Todo esto ocurrió cerca de las 16.30 horas del lunes, en una jornada que estuvo marcada por los casi 40 grados que se sintieron en La Feliz y con cientos de personas en el agua.

El impacto del meteosunami

En Mar del Plata el fenómeno tuvo un impacto más leve en la zona del sur y el centro respecto a lo que fue en el norte, aunque los equipos de guardavidas tuvieron que realizar rescates. “El que tenía agua en la cintura de golpe le llegaba al cuello”, describieron la crecida.

En ese sentido, señalaron que “hubo una retirada de 70 a 80 metros, bajó la marea y creció” de forma repentina. En tanto, en el norte, la zona más cercana al área afectada, la subida fue “más incisiva”.

Un meteotsunami en la Costa Atlántica dejó 1 muerto y heridos

Un muerto y decenas de heridos

Asimismo, las localidades más afectadas fueron Santa Clara del Mar y Mar Chiquita, donde el oleaje fue tan intenso que terminó provocando una muerte. La víctima fue identificada como Yair Amir Manno Núñez, un jinete oriundo de Mar del Plata que vivía actualmente en Francia y había regresado a la Argentina para visitar a su familia.

La reconstrucción del hecho indica el joven que impactó su cabeza contra las rocas de la costa luego de ser arrastrado por el mar. Llegó a ser asistido por los guardavidas, quienes le practicaron ejercicios de reanimación cardiopulmonar (RCP) pero no lograron salvarle la vida.

Además, el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires informó además que hay 35 personas heridas, con golpes leves tras el fenómeno que sorprendió a los turistas de Mar del Plata.