Video: Juan Grabois, a las piñas en plena calle en Palermo

La persona que grabó el video explicó a ese medio que: “Grabois le empezó a gritar y amenazar, luego a perseguirlo, empujarlo y junto a las otras personas a golpearlo. Grabois lo pateó reiteradamente hasta que lastimó su pierna. Viera cedió y cayó, y en el piso pidió ‘no me peguen más, no me puedo levantar’”. Sin embargo, los allegados al dirigente señalaron que “Juan le contestó diciendo ‘qué te pasa’ y el tipo quería pegar, revoleaba piñas y agarró una silla que había de un bar para tirarla”.