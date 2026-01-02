Video: lo buscaban hace más de 20 días y apareció en una transmisión en vivo

El joven estaba desaparecido y su familia lo buscaba desesperadamente. En una sorpresiva aparición, explicó por qué no volvieron a saber nada de él durante este tiempo.

Durante los festejos por la llegada del Año Nuevo, una noticia inesperada puso fin a días de angustia para una familia de Bahía Blanca, cuando un joven que era buscado intensamente desde el 10 de diciembre apareció sano y salvo. Para sorpresa de todos lo hizo en una transmisión en vivo.

Maximiliano Echarri, de 25 años , apareció sano y salvo, mientras su familia lo buscaba desesperadamente hace más de 20 días. En la denuncia policial que realizaron, indicaron que se había ido desde Bahía Blanca a la costa para buscar trabajo pero perdieron todo rastro sobre él.

La confirmación no llegó por un llamado ni por un contacto oficial, sino a través de una transmisión en vivo que rápidamente se volvió viral.

La aparición del joven ocurrió en plena rambla marplatense, en el marco de una cobertura periodística por los festejos del 31 de diciembre. Frente a las cámaras, Echarri explicó qué había sucedido durante el período en el que su familia no logró contactarlo y despejó las dudas que habían dado lugar a una denuncia por averiguación de paradero.

Días sin contacto y una denuncia que activó la búsqueda

Echarri, oriundo de Bahía Blanca, viajó a Mar del Plata con el objetivo de conseguir trabajo durante la temporada de verano. Según el relato de su entorno, mantuvo comunicación regular con su madre hasta el 10 de diciembre. Ese día, el contacto se interrumpió de manera abrupta cuando su teléfono celular dejó de funcionar, sin que pudiera dar aviso previo.

Con el paso de los días y sin respuestas, la preocupación familiar fue en aumento. La falta de novedades derivó en la presentación de una denuncia por averiguación de paradero el 20 de diciembre. A partir de ese momento, se activó un operativo de búsqueda coordinado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°20 de Bahía Blanca, con la intervención de la Comisaría Cuarta y la Subcomisaría Harding Green.

El caso comenzó a difundirse en medios locales y redes sociales, donde se compartieron datos personales y una fotografía del joven. La exposición pública amplificó la búsqueda y generó una ola de mensajes de apoyo, pero también incrementó la incertidumbre ante la falta de información concreta sobre su paradero.

Una aparición inesperada en plena transmisión en vivo

La noche del 31 de diciembre, mientras un cronista realizaba una cobertura en directo desde la rambla para el medio local Mar del Plata Web, un joven se acercó al móvil y pidió hablar frente a cámara. La escena tomó por sorpresa al periodista y a la audiencia.

“Soy de Bahía Blanca y mi familia me estaba buscando”, dijo el joven en vivo, antes de confirmar su identidad. En cuestión de minutos, la noticia comenzó a circular y llegó a los familiares, que pudieron comprobar que Maximiliano estaba en buen estado de salud.

La reacción del periodista reflejó el desconcierto del momento. La transmisión continuó con el testimonio del joven, que explicó los motivos de su incomunicación y agradeció la solidaridad recibida durante esos días. El video se replicó rápidamente en plataformas digitales y cerró un episodio que mantenía en vilo a su familia.

El relato del joven y su situación actual

Ya con mayor tranquilidad y con la intención que su familia pueda saber de él, Echarri relató que apenas llegó a Mar del Plata fue víctima de un robo. En ese hecho se quedó sin su teléfono celular, lo que le impidió comunicarse con su familia y amigos. Sin acceso a un dispositivo propio y sin recursos inmediatos, pasó varios días sin poder dar aviso de su situación.

El joven agradeció la ayuda de personas que conoció en la ciudad, quienes colaboraron para que finalmente pudiera comunicarse con su familia. “Pude avisar después de varios días que estaba bien”, explicó, y remarcó que nunca estuvo en peligro ni atravesó una situación de riesgo mayor.

Actualmente, Echarri decidió permanecer en Mar del Plata. Según contó, se gana la vida cuidando y lavando autos en la vía pública, mientras continúa buscando una oportunidad laboral formal. Manifestó su intención de acceder a un empleo registrado y de estabilizar su situación en la ciudad durante la temporada.

La aparición del joven permitió cerrar un capítulo de incertidumbre que tuvo un fuerte impacto público. Para su familia, el alivio llegó en un contexto inesperado, en medio de los festejos de Año Nuevo. El caso volvió a poner en primer plano la importancia del contacto y la comunicación, especialmente cuando se trata de jóvenes que se trasladan a otras ciudades en busca de trabajo.