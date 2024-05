Viggo Mortensen criticó a Javier Milei: "Es un payaso"

De esta manera, cuestionó que "a un uno por ciento de la población le conviene que esté este payaso, muñeco de la derecha, manipulado por otros", pero aclaró que "para el resto del pueblo es un desastre total".

El actor Vigo Mortensen sobre Milei: pic.twitter.com/AI1csbDYBV — CATERINA (@Caterin49788702) May 10, 2024

"Es un desastre para las artes y el cine, pero también para la gente de a pie, la gente normal, lo que se dice del interior, fuera de la provincia de Buenos Aires. Y esto va a traer cola durante mucho tiempo y van a tener que remontar un día cuando desaparezca este payaso", sentenció el artista.

Sobre la posibilidad de recibirlo en España, Viggo concluyó: "Claro que puede venir a este país, que es libre, pero yo no le voy a hacer mucho caso".

El viaje de Javier Milei a España

El presidente Javier Milei viajará a España el 18 de mayo, en una visita a Madrid, donde participará de un acto del partido ultraderechista español Vox.

El mandatario no tendrá una audiencia con el rey Felipe VI, algo que en algún momento se especuló, pero que fue descartado por el palacio real.

“La respuesta es no. No va a ocurrir en este viaje de mayo”, dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo), a una consulta sobre si el mandatario ultraliberal se vería con el jefe de Estado español. No obstante, el vocero insistió en que no tiene “la agenda confirmada” de Milei para su visita del 18 de mayo a Madrid.

milei.png Javier Milei. NA.

El viaje de Milei a España generó polémica desde el comienzo, cuando el ministro de Transporte del país europeo, Oscar Puente, realizó algunas declaraciones polémicas y luego pidió disculpas.

El funcionario español manifestó que Milei "ingiere sustancias", luego admitió que fue un error y dijo que de saber la repercusión que tendría "no lo habría dicho".

Esta acusación tuvo lugar en una conferencia sobre comunicación política en la Universidad de Salamanca y desató un cruce de declaraciones entre España y Argentina. "Yo he visto a Milei en una tele, cuando salió no sé en qué estado, previo a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias", fueron las palabras de Puente.

Si yo hubiera tenido la mínima noción, y ese es quizás mi gran error, de que iba a tener la difusión y la repercusión que ha tenido, no lo hubiese dicho", expresó luego el ministro en una rueda de prensa.