Villarruel, Francos, Mondino y Yuyito González participaron del Día de la Iglesias Evangélicas en el ex CCK

La vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , asistieron este lunes a la celebración del Día de las Iglesias Evangélicas en el Palacio Libertad, el ex CCK. No fueron las únicas figuras cercanas al Presidente que estuvieron en el acto, pero sí se trató de las más importantes.

También estuvieron el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo; la vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzzio; el ministro de Desarrollo Urbano y Habitat Urbano de CABA, Gabriel Mraida; y los diputados nacionales Diego Santilli, Nadia Márquez, Santiago Pauli, entre otros.

Villarruel y varias figuras del Gobierno, presentes

Entre los intendentes dijeron presente el titular del Municipio de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y de Alte. Brown, Mariano Cascallares; el ministro de Seguridad de provincia de Bs.As, Javier Alonso; la Directora General de de Cultos de CABA, Pilar Bosca; el Director de Culto de provincia de Buenos Aires, Juan Torreiro; y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, entre otros.

iglesias evangelicas 3.jpg Victoria Villarruel y varias figuras del Gobierno estuvieron en la celebración.

Varias confesiones religiosas e instituciones acompañaron como AMIA, DAIA, Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Centro Islámico y además ACDE, Congreso Judío Latinoamericano, CONIN, Cáritas, FAIE, y FECEP, Fundación Convergencia, Sociedad Rural Argentina, entre otras.

Una comunidad que crece

Según citó el medio La Nación, las mediciones más confiables marcan que más de seis millones de personas forman parte de las comunidades evangélicas en el país. Estamos hablando de un 15% de la población, un número más que considerable.

Lo cierto es que el "Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes" tuvo su primera edición, luego de que la jornada quedara registrada en la ley 27.741, presentada en abril.

Qué dijeron desde las iglesias evangélicas

En su discurso el presidente de ACIERA, pastor Christian Hooft señaló “Hoy no celebramos una fiesta religiosa. Celebramos la identidad histórica de la fe de millones de ciudadanos argentinos. Celebramos junto a las instituciones amigas que hoy nos acompañan, la pluralidad, la diversidad y la igualdad”.

iglesias evangelicas 2.jpg

“Estamos viviendo tiempos complejos. Muchos años de crisis tras crisis. Un índice de pobreza y de degradación cultural y moral enorme. Aunque tenemos fe en Dios, no sostenemos el pensamiento mágico. Salir de este estado requiere mucho esfuerzo, y el compromiso de todos, y por supuesto la ayuda del Dios Todopoderoso", subrayó.

Además, Hooft indicó que "la pobreza es una calamidad. Las iglesias evangélicas estamos con los necesitados como nos enseñó el Señor, pero no ensalzamos la pobreza. No hay ninguna virtud en ella por sí misma.

“Dios no quiere que a nadie le falte lo esencial. Nuestro Dios bendice el esfuerzo y reconoce el valor del mérito y la dignidad del trabajo. De la nada, nada viene. Eso sí, tampoco acepta la explotación del prójimo y el capitalismo salvaje, sin reglas, sin límites. Dios siempre estará del lado del más débil, y nos pide no abandonarlo”, cerró.