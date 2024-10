Violencia extrema: golpearon brutalmente a otra docente

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/XMeneM_ok/status/1846227273441022189&partner=&hide_thread=false Brutal golpiza a una maestra en Los Polvorines

La violenta escena tuvo lugar en la puerta del establecimiento educativo 912 “René Favaloro”, ubicado en la calle Comodoro Rivadavia al 300. Según el relato de la docente, el conflicto se originó tras una situación menor ocurrida el día anterior. “El martes hicimos educación física, música y tuvimos una clase de arte. Antes de retirarnos, quedaban diez minutos y para que los chicos no estuvieran corriendo ni saltando, a cada uno les di un juguete”, contó la maestra en declaraciones a TN.

Y continuó: “Esta niña no habla, solo lo hace para pedir ir al baño. En un momento, me señaló que un compañero le había sacado un juguete, entonces yo intervine y se lo devolví. Después, hicimos una ronda de sillas, cantamos una canción y cada uno guardó los juguetes en una caja celeste. Eso fue todo lo que pasó”.

Sin embargo, sorpresivamente, al día siguiente, la madre de la niña se presentó en el jardín para denunciar que la maestra había golpeado a la nena. “Ella dice que le saqué el juguete, que lo guardé en la cajita y que le pegué en la pancita”, contó la docente. Y se defendió: “Yo no les saco los juguetes de las manos a los chicos, nunca lo hago. Cada uno lo guardó y la niña nunca lloró, tampoco me dijo que quería seguir jugando con el juguete”.

madre golpeo violentamente a una docente (1).jpg

Los pasos a seguir por el jardín

Siguiendo el protocolo desarrollado para estos casos, luego del reclamo de la madre, la docente tuvo que retirarse de la sala y fue apartada de su cargo durante cinco días, tiempo destinado a investigar la denuncia realizada en su contra. No obstante, cuando salió del establecimiento fue atacada por la madre.

“No me dejó hablar, me metió los dedos en los ojos. En todo momento me quiso lastimar la cara. No hice nada como para que viniera a agredirme como a una bestia”, relató la docente.

“Algunas madres no estaban conformes conmigo. Decían que no soy simpática y que querían que vuelva la seño anterior. Hicimos una reunión formal, en la que me presenté, pero ni siquiera se dieron la oportunidad de conocerme. Quizá no soy muy simpática como ellas manifiestan, pero soy una profesional y cumplo mi rol”, contó.

Tras el ataque, presentó una denuncia y fue atendida por médicos forenses debido a las heridas sufridas. “Estoy con el psicólogo y con kinesiología porque me duele todo el cuerpo y el cuello”, aseguró.