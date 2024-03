Violento asalto a Mercedes Ninci: la amordazaron y la encerraron en una habitación

“Son profesionales los tipos”, lanzó Eduardo Feinmann por la manera en la que entraron a la propiedad. “La tenían re clara, tenían unos 30 años. El que dirigía era muy carismático y dijo que ya había estado 15 años en cana. Tenía miedo de que violara a las chicas”, sumó Ninci con preocupación.

Además del contacto con la prensa, la periodista contó lo que sufrió en sus redes sociales. “Esta madrugada vivimos un infierno. Gracias a la Virgen de los Dolores y a Mama Antula estamos con vida”, escribió Ninci en su cuenta de Instagram. Allí compartió un video en el que mostró el desorden que quedó en su casa luego de la entradera.

Embed

Luego, señaló que le pidieron que no haga la denuncia. “Sabemos dónde vivís y vamos a matar a los chicos”, fue la amenaza que recibió Mercedes. Además, aseguró que fue un trabajo de inteligencia previa porque fueron dos veces a su casa. “Tenían guantes, el rostro descubierto y eran muy profesionales”, precisó.

“Querían cosas de oro, pero yo ya había vendido todo. Lo único que me quedaban eran unos aros de mi bisabuela”, contó con angustia. “Después me dijeron: ‘Nosotros sabemos que vas a Comodoro Py y que sos amiga del Papa’”, precisó sobre las palabras que recibió por parte de las personas que entraron a su casa.

La policía investiga el robo a Mercedes Ninci

Fuentes policiales señalaron a Infobae que en al lugar concurrieron oficiales de la Comisaría 5-A, luego del llamado de la Policía. La investigación quedó en manos de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº50, a cargo Edgardo Orfila, quien dispuso la intervención de la División Investigaciones Comunales Nº5 de la Policía de la Ciudad y la presencia de la División Rastros.

Además del dinero que contaban para el viaje a Europa, los delincuentes también se llevaron la cámara marca Cannon con la que trabajaba otra de sus hijas. “Era una cámara profesional”, detalló la víctima. “Por ahora no nos dejaron tocar nada, la Policía está investigando dentro de la casa”, reveló la periodista.

“Daría la sensación de que sabían a dónde estaban yendo. El resto lo estamos investigando. No son habituales los robos con privación ilegítima de la libertad si no fuera por entradera. No es habitual”, dijo Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo radio Mitre.

Mercedes Ninci.jpg Tras el robo a su casa, la periodista Mercedes Ninci se descargó en las redes sociales. Se llevaron 6 mil dólares y una cámara de fotos profesional. Foto: Instagram.

“Estamos encima de este caso. Por ahí no hay cámaras en esa cuadra exactamente, pero la brigada está trabajando con el Centro de Monitoreo Urbano para hacer la trazabilidad para ver qué ocurrió en las cuadras aledañas”, agregó el funcionario.

Jorge Macri, jefe de Gobierno de CABA, también se refirió al asalto en una entrevista concedida a la misma radio. “Hay que investigar, es raro y no queremos hacer conjeturas. Sabían quién era ella. Vamos a trabajar seriamente”, dijo.

La bronca de Mercedes Ninci por el robo que sufrió en su casa

“¿Cómo le saco este trauma a los chicos?”, lanzó la periodista al aire de Radio Mitre. “Estamos todos temblando, aterrados”, sumó ella por la preocupación y el temor que les quedó luego de la violenta entradera de la que fueron víctimas.

Luego, la comunicadora se refirió a la plata que le prestaron para el viaje de su hija. “¿Cómo la devuelvo? Si hubiera sido mía, era otra cosa. Ahora Malena se tiene que ir a Alemania...”, dijo. Por último, enfatizó: “Estamos vivos gracias a la Virgen de los Dolores y a Mama Antula”.