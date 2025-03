Viviana Canosa aseguró que Karina Milei la echó de tres trabajos y contó por qué Javier Milei la "decepcionó"

"Por decir la verdad me quedé sin laburo, de los que me fueron y de los que me fui. Y yo vivo de mi trabajo, ayudo a mi familia y tengo que pagar las cuentas igual", expresó Canosa en una entrevista con Clarín, en la que repasó todo sobre su vuelta a la TV con el ciclo Viviana en Vivo por el trece .

Fue allí donde vino la primera aclaración importante. "Yo no me fui, con 'gentileza' me dijeron que me fuera. Con lo de LN+ me enojé mucho porque una semana antes del comienzo de la segunda temporada me dijeron que no arrancaba. Lo mismo pasó con El Observador (la radio dirigida por Luis Majul). Me quedé en la calle. En septiembre empecé en Rivadavia, con un contrato que terminaba el último día de diciembre y me fui tres sábados antes, y no porque yo quise", profundizó.

La fuerte denuncia de Viviana Canosa a los Milei

Al ser consultada respecto a su alejamiento de los medios y del Presidente, Canosa realizó una fuerte denuncia que apuntó directamente contra el triángulo de hierro.

milei canosa 1200.jpg Viviana Canosa y Javier Milei en otro momento, cuando estaban más cercanos.

"No me gusta ponerme en el rol de víctima, pero no hace mucho el Presidente dijo que su hermana (Karina) ejecuta -en referencia a cuando echaron a Ramiro Marra de La Libertad Avanza-. Y a mí su hermana me ejecutó tres veces: en LN+, El Observador y Rivadavia. Me lo dijeron los dueños de esos medios", expresó Viviana.

Canosa aseguró que "la guillotina la usaron primero conmigo", en referencia al Gobierno.

Después de aquella fuerte decepción, Viviana Canosa se tomó un tiempo alejada de los medios, pero finalmente decidió retornar en la pantalla de el Trece.

Su relación con Javier Milei

En otro segmento de la charla, Canosa expresó que "hoy escucho las cosas que yo dije hace un año y medio. En ese momento me decían: 'Vas a dejar de ser la amiga de un Presidente'. Pero si confío en alguien y me decepciona o las cosas que prometió no son las que hace, prefiero no tener un amigo Presidente".

Así, posó el reflector sobre su alejamiento de Javier Milei, y marcó que "no me interesa tener amigos poderosos. Tengo 53 años, no soy una pendeja de 20, pero tengo un nivel de inocencia y siempre creo, después viene la decepción".

Viviana Canosa 1.jpg

La periodista de Clarín consultó en un momento sobre la versión que señalaba que su "pelea" con Milei fue por "despecho", que en realidad Canosa quería ser Primera Dama y le molestó su noviazgo con Fátima Florez. Y allí Canosa explotó.

"¡Qué horror! Me dijeron que Milei retuiteó un mensaje de eso, por suerte me enteré mucho más tarde. Yo tenía relación con él que tampoco era una amistad, pero me llamaba a las dos o tres de la mañana. Milei es un obsesivo, me pasaba libros de economía, como hace con toda la gente que quería o quiere... Pero ¡nunca se me hubiera ocurrido semejante cosa! Además, a Fátima la adoro; sí me pareció muy bizarro todo el romance, pero eso ya es otro tema", profundizó.

Sobre la relación con Yuyito González, Canosa indicó que "todo me parece un montón, innecesario. Entiendo que como Juliana Awada no tendremos nunca más una Primera Dama, pero, ¿en qué lugar se ponen para creer que yo quiero eso?".