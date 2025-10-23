Volvió a desaparecer: la madre de la joven argentina sigue la búsqueda en España

Este miércoles se había presentado ante una comisaría para confirmar que se encontraba bien, pero la familia vive horas de angustia y desesperación.

Paola Mariana Lens se había presentado en una comisaría para informar que está bien, pero volvió a desaparecer.

Horas de profunda confusión y desesperación vive la familia de Paola Mariana Lens, la joven argentina de 26 años desaparecida en Palma de Mallorca , España. En las últimas horas, su madre había viajado para buscarla pero al llegar, todo cambio.

Según habían indicado, la joven apareció este miércoles en una dependencia policial en Palma de Mallorca, tras conocerse la búsqueda de su paradero en Argentina. En el lugar, confirmó que se encontraba bien pero cuando su mamá Gabriela llegó al lugar nadie sabía que pasó con Paola.

La hermana de la joven, Dolores, reveló algunos detalles a Noticias Argentinas: "No sabemos qué ocurrió. Paola solo fue a la comisaría, dijo estar bien y se fue. No dio dirección ni nada". Cuando se presentó en la sede policial, la joven no brindó ningún dato sobre su dirección, con quien se encuentra ni tampoco un numero de teléfono para su localización.

paola mariana lens Paola había acordado un trabajo como niñera en Palma de Mallorca.

"La Policía Nacional, que había iniciado una investigación para localizar a la joven, ha confirmado esta mañana que Paola ha sido localizada por el Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Policía Nacional en perfecto estado", informó el Diario de Mallorca en el día de ayer, aunque ahora se vuelve a foja cero en el caso.

La familia en Argentina sólo recibió un llamado de la Policía de España, y Dolores expresó que siguen "preocupados" y "angustiados" porque no tienen conocimiento del paradero y estado de salud reales de la joven.

Una oferta laboral habría llevado a la joven argentina a emigrar

Según reveló su familia, Paola había acordado un trabajo como niñera en Palma de Mallorca. Instalada allá, durante los primeros días mantuvo contacto con sus familiares y les contó cómo iba todo, hasta que la comunicación se cortó.

"Ella aterrizó en España el 7 de octubre. Hablamos al principio, nos dijo que estaba bien y que nos extrañaba. Nos mostró el lugar donde estaba parando”, contó Dolores en diálogo con TN. Y agregó: "Después siguió hablando día a día con mi mamá, hasta que el miércoles 15 dejó de responder y al día siguiente ya no le llegaban los mensajes".

"Le iban a pagar 300 dólares, pero le mandaron el pasaje y le daban casa, comida y auto. Dijo que le servía y se fue contenta", mencionó Dolores.

Paola Mariana Lens argentina desaparecida en España

"Ella ya había estado allá, y solía viajar a Bariloche y a Ushuaia por lo mismo", detalló Dolores, y aclaró que su hermana tenía una vida itinerante: "Desde 2020 que viajaba por todos lados. Trabajaba un tiempo en un lugar, juntaba plata y se iba a otro. Trabajó mucho en hoteles, por ejemplo, y ya había trabajado como niñera en Inglaterra".

El gran temor que invade a los Lens es que Mariana haya sido engañada, y que la versión sobre la familia alemana que la contactó haya sido una trampa. “Desinstaló el WhatsApp, borró a todos los familiares y a otros contactos de Instagram como para que sea imposible llegar a ella”, sentenció su hermana de 19 años.

La familia denunció la desaparición de Mariana al Consulado General en Madrid. Fuentes de Cancillería aseguraron que ya intervinieron en el caso.

El preocupante mensaje de la joven desaparecida: "El silencio no es contra ustedes"

Un intercambio de mensajes entre la argentina y un amigo agregó aún más dudas al caso. La conversación ocurrió a las 00:44 de uno de los días en que la joven permanecía desaparecida. En el mensaje, su amigo le indicó: "Haceles una videollamada para que te vean y sepan que estás bien, porque están movilizando a la Policía allá y a mí también me re preocuparon".

La respuesta de Paola Mariana llegó recién a las 8:30 de esa misma mañana: "En este momento necesito tomar distancia de la familia. No es por un hecho puntual ni con intención de generar conflicto, sino porque necesito enfocarme en mi bienestar emocional y en construir un espacio más sano para mí".

Y agregó: "Les pido que respeten este límite sin buscar contactarme por ahora. No estoy buscando explicaciones, discusiones ni respuestas. Esta decisión no pretende herir a nadie, pero es necesaria para mí en este momento. Cuando sienta que estoy lista para retomar el contacto lo haré. Hasta entonces, el silencio no es contra ustedes, sino a favor mío".