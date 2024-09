Voraz incendio en la zona de Once: varios locales afectados y momentos dramáticos

Al menos ocho personas fueron atendidas , como consecuencia de un incendio que afectó a varios locales en la zona porteña de Once . Hay un corte total en la zona producto del trabajo de Policía de la Ciudad, Seguridad Vial, Bomberos y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Al menos cinco dotaciones de los Bomberos de la Ciudad y la Brigada Especial Federal de Rescate (BEFER) combatían desde este mediodía el siniestro en los locales, uno de ellos de cotillón, en Castelli, entre avenida Rivadavia y Mitre, del barrio de Balvanera. El SAME, hasta el momento, asistió a ocho pacientes, los cuales fueron oxigenados en el lugar, pero no requirieron un posterior traslado

Debido al trabajo de los efectivos en el lugar, hay corte total en la zona. El titular del SAME, Alberto Crescenti, aseguró a LN+ que “la situación no está controlada”. “Le recomendamos a los vecinos de edificios linderos que cierren las ventanas y que no aspiren el humo porque hay mucho plástico y sustancias de aerosol. Les pedimos que no vengan a la zona”, solicitó.

Incendio en ONCE -vertical-.jpg Cortaron el tránsito en la zona afectada por el incendio.

Según explicó, además de plástico, informaron que la carga del fuego está compuesta por papel y telas. En este momento, el SAME y los bomberos comenzaron la evacuación de un edificio de 18 pisos y aproximadamente 130 departamentos en Castelli 90. Los profesionales evalúan el estado de los moradores piso por piso, debido a que un hombre tuvo que ser evacuado de las inmediaciones luego de inhalar humo tóxico.

En el lugar se ubica un edificio con tres locales comerciales, que constan de planta baja y entrepiso. Este último tomó fuego en forma generalizada en los tres locales, registrándose detonaciones por la existencia de aerosoles, por lo que el personal fue retirado y se hizo un ataque defensivo debido a que no fue posible acceder desde la planta baja.

Cómo trabajan para combatir el fuego

Los brigadistas trabajaban en tres líneas de ataque, una en forma izada, otra en la parte superior del local y una tercera en el frente, sobre Castelli, mientras se procede a emplazar hidroelevador.

Incendio en Once.mp4

Desde el frente el ataque se realiza con una línea de 63mm, y por una vivienda lateral desde la pb hacia los locales una línea de 38 mm, mientras que se tendió una adicional por la calle Mitre a fin de ser utilizada en caso de que haya propagación por el contrafrente.

El titular del SAME señaló: "Hay estructuras que corren peligro. No sabemos si hay personas atrapadas".

Gabriela, una vecina de los locales, dijo en diálogo con el canal TN, que por el incendio de tres locales "se desprendía un humo muy negro", ya que el lugar en el que se originaron las llamas es un mayorista de productos de cotillón.

La mujer sostuvo que el trabajo de los bomberos se vio perjudicado por la presencia de manteros. "Es un caos porque los manteros obstruyen la circulación, ya que sus autos están estacionados sobre cordón amarillo.