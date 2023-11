Durante las últimas horas, se viralizó un posteo de TikTok protagonizado por el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei . Allí, el libertario habla de la "campaña del miedo" que, según denuncia, lleva adelante Sergio Massa ; pero lo hace con una serie de propuestas que no parece propia de su partido.

El insólito video de Javier Milei que luego borraron

A lo largo del video, el libertario responde a algunos de los planteos que denunció haber recibido por cuenta de Sergio Massa. Sin embargo, despertó críticas por dos motivos. Primero, por el evidente cambio de postura respecto al recorrido general de su campaña: se corrió desde ese lugar de "la motosierra" y parece soltar cada vez más banderas en pos de conquistar ese voto "del centro" y de los indecisos.

Vale recordar que el día posterior a las elecciones convocó a los referentes de Juntos por el Cambio y hasta amplió la posibilidad a sumar gente de izquierda en algunos de los ministerios.

Otro punto de las críticas apuntó a que durante ese video se puede observar claramente como Milei lee un papel con las anotaciones, y muchos señalaron que en el próximo debate no podrán utilizarse apuntes. Sin embargo, los militantes más cercanos al candidato indicaron que eso no sería problema.

Sobre la educación pública, Milei deslizó que continuará con esa característica durante su gobierno, "aunque no con Roberto Baradel en el medio sacándole días de clase a tus hijos". Aún así, no hizo ninguna mención a los supuestos "vouchers" que tantas veces mencionó, en los que destacaba además la competencia entre instituciones y aseguraba que aquellas que no ofrecieran un buen servicio se fundirían. Una bandera menos.

A la hora de hablar de salud pública y vacunación, Milei indicó que "seguirá la salud pública" pero sin situaciones de vacunación VIP y muchas horas de espera. Esto contrasta con la postura que había presentado en su plataforma electoral, donde enfatizó su idea de privatizar la salud pública. De hecho, había asegurado que "debemos ir en el largo plazo a los sistemas privados de salud y educación y debemos aspirar a eliminar la asistencia social directa". Otra bandera que se baja.

También tuvo un apartado sobre planes sociales y empleo. Allí aseguró que los planes continuarán al menos hasta que se transformen "en puestos de trabajo", y aprovechó a cruzar a Juan Grabois. Sin embargo, en su plataforma electoral, Milei había hablado de la eliminación de los planes sociales, además de terminar con el sistema público de jubilaciones y pensiones, apuntando a privatizarlo y a pensar el retorno de las AFJP. Adivinen qué: sí, otra bandera que se baja.

Respecto a los impuestos y la economía, el libertario marcó que "se terminan los impuestos altos para que haya plata en tu bolsillo y no en el de Insaurralde", pese a que en su plataforma anunció que se eliminarían más del 90% de los impuestos -no solo los "altos"- y a que en esta etapa de la campaña marcó que son cuestiones que van a llevar mucho tiempo.

Otro de los insólitos puntos tuvo que ver con la inflación y el transporte, marcando que "se termina la inflación y el tren y el colectivo lo vas a poder pagar sin que nadie te ayude", aún cuando ya quedó claro que su intención es quitar los subsidios al transporte público. "Conmigo se termina la decadencia y volvemos a ser potencia. ¡Viva la libertad carajo!", cerró Javier Milei.

F94gKxrWYAEs-Sn.jfif Los memes de los seguidores de Javier Milei... bastante alejados de su postura inicial.

Así, Milei volvió a quedar en el foco de los cuestionamientos de propios y ajenos, con un plan de gobierno que está cada vez más alejado de sus ideales y que a esta altura, entre recortes y adiciones, tiene incluso contradicciones en sus propuestas. Y considerando los memes que están difundiendo sus propios militantes, no termina de quedar en claro si los seguidores de ultra derecha votaron a Javier Milei o a Myriam Bregman...