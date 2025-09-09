Vuelos a 3 dólares: descubrí los 30 destinos de la increíble promoción de una low cost

La aerolínea low cost de República Dominicana ofrece estos pasajes como parte de su estrategia para afianzar su expansión en Argentina.

Una aerolínea " low cost " ha captado la atención del mercado al lanzar una promoción sin precedentes que ofrece pasajes a partir de 3 dólares para vuelos a unos 30 destinos internacionales. La oferta, que se extiende desde el 2 hasta el 20 de septiembre , permite a los viajeros comprar boletos para volar entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

Esta estrategia de precios ultra competitivos responde al modelo de negocio de las aerolíneas de bajo costo, que buscan maximizar la ocupación de sus vuelos mediante tarifas base muy bajas, mientras generan ingresos adicionales con la venta de servicios complementarios. Desde la empresa indicaron que la promoción está disponible exclusivamente a través de su sitio web oficial y que se aplica a la tarifa base por tramo.

La aerolínea detrás de esta agresiva estrategia es Arajet , una compañía de la República Dominicana que ha sido reconocida en la Cumbre Mundial de Aviación como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en 2023 . Su modelo de negocio se basa en la reducción de costos operativos y la simplificación del servicio, lo que le permite ofrecer tarifas más económicas que las aerolíneas tradicionales.

Arajet. Arajet es una aerolínea low cost de origen dominicano que comenzó a operar en 2022.

Este modelo, también conocido como "low fare", se caracteriza por ofrecer boletos con servicios limitados, cobrando por separado el equipaje en bodega, las comidas y bebidas a bordo, y utilizando canales de venta directos y aeropuertos secundarios con tasas más bajas. Para compensar estos precios, las aerolíneas de bajo costo buscan una alta rotación de sus aviones, manteniéndolos en el aire la mayor cantidad de horas posible.

La expansión de Arajet y el mercado argentino

Arajet opera actualmente con una flota de 11 Boeing 737 MAX-8, que tienen una capacidad de 185 pasajeros y vuelan a diversos destinos en América y el Caribe, con planes de sumar rutas hacia Estados Unidos, Cuba y Honduras en los próximos meses.

El lanzamiento de esta promoción en Argentina coincide con un período de fuerte expansión para la compañía en el país. El Gobierno nacional autorizó a Arajet a duplicar sus frecuencias hacia fin de año y a sumar vuelos desde las ciudades de Mendoza, Rosario y Córdoba con destino a Punta Cana.

El CEO y fundador de la aerolínea, Víctor Pacheco Méndez, detalló que a partir de octubre se contará con 13 frecuencias semanales entre Punta Cana y Buenos Aires, y se espera que se sumen dos más entre Santo Domingo y Buenos Aires para finales de 2025.

arajet lineas aereas

Este crecimiento responde al aumento sostenido del turismo argentino en República Dominicana, un destino que ha visto a Argentina pasar de ser el tercer país emisor de turistas a ubicarse en el primer lugar en 2025 en tasa de crecimiento. Se estima que, para el cierre del año, 400.000 argentinos habrán visitado el país caribeño, superando ampliamente los 272.000 viajeros registrados en 2024.

La promoción de Arajet abarca 28 destinos en América y el Caribe, ofreciendo a los viajeros la posibilidad de volar a ciudades importantes como Nueva York, Miami, Orlando, San Pablo, Santiago de Chile y Bogotá. Además de estas rutas directas, la aerolínea brinda acceso a más de 150 conexiones, ampliando las posibilidades de viaje.

El modelo de negocio "low cost" y sus características

Para adaptarse a las necesidades de los pasajeros, la compañía ofrece distintos planes, desde el económico Smart hasta los más cómodos Comfort y Extra. En palabras de Pacheco Méndez, "Llegar a nuestro tercer aniversario es una gran satisfacción y queremos celebrarlo de la manera que mejor nos representa: ofreciendo más oportunidades para que la gente pueda volar, ya sea por turismo o negocios. Esta promoción refleja nuestro compromiso con democratizar los cielos y seguir conectando a la región con tarifas accesibles".

El modelo de negocio de bajo costo no solo está transformando la forma en que las personas viajan, sino que también está impulsando un cambio en la industria aérea a nivel global. Al simplificar su estructura de costos, estas aerolíneas pueden ofrecer precios que incentivan a un público más amplio a viajar. La alta rotación de aeronaves, el uso de aeropuertos menos congestionados y la venta directa de pasajes son algunas de las claves de su éxito.

Arajet, en este contexto, se ha consolidado como un actor relevante que, con su base principal en el Aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo, ha logrado una expansión considerable en poco tiempo. Su crecimiento en el mercado argentino es un claro ejemplo de cómo la demanda por tarifas más accesibles está moldeando las rutas y frecuencias de vuelo.