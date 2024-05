Yuyito González habló sobre el romance con Javier Milei

La presencia de "Yuyito" no dejó a nadie indiferente, ubicada en un lugar de privilegio a pocos metros del escenario. Sobre todo porque meses atrás, cuando Milei todavía estaba en pareja con Fátima Florez , se hablara brevemente en la prensa "del corazón" sobre un posible romance del jefe de Estado con la ex de Guillermo Coppola.

Yuyito.webp Yuyito González, en primera fila del show de Javier Milei en el Luna Park. ¿Romance?

"Yo soy periodista, ¿por qué no podría estar ahí? Me ocupé de mover contactos para conseguir la entrevista (que realizó en su programa el año pasado) y también para ir", comenzó a explicar la conductora, que durante una charla coqueteó con el mandatario.

Qué dijo Yuyito González de Javier Milei

"Era un evento privado, fui por el libro. Yo escribí un libro que no terminé todavía, el tema de la economía me gusta", afirmó González, quien confirmó que ingresó al camarín en el que se encontraba el Presidente: "Llegué por contactos, era un ambiente muy ameno. Como entro al Luna con Sandra Pettovello, me llevan, pero yo no tenía idea que era el camarín y que estaba Milei adentro. Ahí estaba Karina, la conocí".

Yuyito y Milei, antes de la presidencia:

La vergonzante entrevista de Yuyito González a Milei que trae recuerdos menemistas: “Sos fotogénico, pero más bonito en persona. Y bueno, se lo digo, qué tiene de malo. Lo veo tan buen mozo”

pic.twitter.com/JGgyqTALys — Claudia Robles (@Clorobles2) November 4, 2023

Sobre el mandatario, “Yuyito” volvió a insistir en el que le parece un lindo hombre, aunque no confirmó que exista un romance entre ellos: "Me parece un hombre lindo, es muy inteligente. Era muy técnico todo, estaba lleno de estudiantes de economía. No quedamos en vernos ni nada, me sentí cuidada".

La ausencia de Fátima Flórez en el Luna Park

Fátima Flórez, expareja de Javier Milei, esclareció la verdadera razón por la cual no estuvo presente en el acto de presentación del libro en el estadio Luna Park, donde el mandatario además realizó una presentación musical.

En declaraciones a TN, la humorista aclaró vía WhatsApp que se encuentra realizando un proyecto en Miami: “Estoy en Estados Unidos… Estoy con ensayos. Ya tengo fecha de estreno, todavía no la puedo decir, pero pronto”, explicó la actriz.

Fátima no brindó más detalles sobre su relación con Milei y no respondió ante la pregunta de si había felicitado al presidente por la publicación de su libro.

Javier Milei y Fatima Florez.jpg Fátima Flórez y Javier Milei, una relación que duró apenas unos meses.

Entre los rumores que rodeaban presencia en la presentación, uno de ellos era que Karina y Javier Milei no estaban de acuerdo con su aparición en el Luna Park, a pesar de que Flórez sí quería asistir.

“Me dice que Fátima quería estar, pero tanto Karina como Javier Milei le dijeron que no, que no era el momento”, informaba Diego Esteves en A la tarde (América).

Una de las razones por las cuales la pareja se había separado era la diferencia entre sus agendas y las responsabilidades del mandatario: “Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos”, comunicó Milei en su cuenta de X al anunciar la ruptura.