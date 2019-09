Palabras mágicas, Facundo Arana y Soledad Silveyra llegan a Neuquén

“Esta obra la han hecho actores de la misma generación, porque los personajes se conocen desde los 7 años, hasta sus últimos días. Cuando (Javier) Faroni me ofrece hacer la obra con Facundo, y si bien adoré que fuera Facundo, le dije a Javier ‘pero yo podría ser su madre’. Entonces Facundo me respondió algo muy sabio: ‘Mirá, Solita, los personajes van desde los 7 años hasta que se mueren, entonces no importa qué actores lo hagan mientras haya feeling’. Por ese nunca se hizo un comentario sobre la diferencia de edad que hay entre nosotros”, contó Silveyra sobre su personaje, en una entrevista con un programa uruguayo.

“Lo maravilloso de la obra es que la gente sigue toda la historia desde la interpretación de las cartas, y es conmovedor cuando empieza a contar los encuentros y los desencuentros, porque el público responde”, siguió contando.

“La historia no te deja escapar y eso es precioso. Además, estamos dirigidos por la gran Selva Alemán, quien nos dio un puntapié diferente para arrancar la obra, y funciona, porque desde que empezamos, a la gente la tenés adentro. Es tomar el toro por las astas y la gente lo agradece”, agregó Arana.

La función tendrá lugar a las 20 y las entradas van de 700 a 800 pesos. Pueden adquirirse en la boletería de la sala de espectáculos, en Tarjeta Actual (San Luis 352), o bien, a través del portal Vía Ticket.