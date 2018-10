Pamela David: "Si gana Cristina me voy del país"

Durante la nota David sostuvo que si volviera Cristina Kirchner al poder, "se va". Pero también se hizo un lugar para el presidente Mauricio Macri y le recriminó no tener "barrio".

Algunas de sus frases más importantes fueron:

"A veces Macri me desconcierta muchísimo. Para mí todavía no cae en la realidad. Le deseo lo mejor, quiero ver buenos momentos y ojalá que así sea, pero pasa el tiempo y no solo no se ve sino que todo empeora".

"No creo que sea un gobierno de ricos, esa definición solo le sirve al kirchnerismo. Debe ser mucho más complejo. Piensan en macro y no en el ciudadano de a pie. Le falta barrio, pueblo, le falta caminar".

"No me iría de la Argentina. ¿Vuelve Cristina a la presidencia? Me voy. Pero no vuelve. Creo que tenemos un límite. Nos queremos, en el fondo, los argentinos".

"Me interesaría hablar con Marcos Peña, es el cerebro de muchas cosas".

"Buenos Aires era una provincia que venía dinamitada y no le hacen las cosas fáciles a Vidal".

