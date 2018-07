“Ella le propuso algo, a él no le gustó y eso empezó una crisis”, lanzó enigmática la esposa del Diego Latorre, para luego tirar una bomba: “El 25 de mayo tuvieron una charla, una propuesta de parte de Pampita a la que Pico le respondió que todavía no estaba para eso. No es que ella sólo quería vivir con él (la modelo se mudó recientemente a una costosa casa de barrio Parque), sino que ella quería casarse, tener hijos y una familia. Y Pico le dijo que no, pero no es que no la quiera ni es que sea un no definitivo. Y ahí Pampita enloqueció”.

Pampita se mudó recientemente con la esperanza de formar una familia con Pico

En ese momento, la “angelita” explicó que Pico le está esquivando a la prensa porque está “aterrado” de salir a blanquear el “impasse”, ya que Pampita podría declararle la guerra. “Está aterrado de que ella lo llame y le diga ‘te dije que no hables’. Él tiene miedo de verdad. La gente que trabaja con él está bastante cansada de esta situación”, contó, luego de dar a conocer que el ex tenista montó un gran operativo para evitar a los noteros a la salida del canal KZO.

El ex tenista no quiere blanquear el final de la relación por miedo al enojo de la modelo

Frente a este panorama, Yanina volvió a hacer hincapié en que Pico realmente quiere a Pampita. “No es que Pico quería separarse y le planteó que la quería dejar, ni tampoco Pampita quería dejar a Pico. El problema es que ellos quieren cosas distintas”.