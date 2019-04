Pampita confesó que le encantan los vestidos "sado"

Buenos Aires. Andrea Politti invitó a Pampita al taller de Corte y confección y presentó el desafío especial a los participantes, que tenían que diseñar un vestido para que la jurado luzca en el “Súper Bailando”. La modelo se sorprendió con el diseño de Fabricio, que eligió una tela de cuero charolada. “Amo el cuero. Me encanta esta tela. Además me puedo hacer un peinado tirante y pintarme los ojos negros, ponerle un poco más”, dijo la jurado. “Me encantan los arnés. Me gusta el sado como queda. Aparte yo soy una jurado mala y me disfrazo de jurada. Está bueno. Es el rol que me toca”, explicó Pampita.