Pampita habló sobre su abrupta salida de Telefe

“Era una remada todos los días. Como lo de Jey Mammon teníamos una día por medio”, comenzó reconociendo Carolina. Luego la ex de Pico Mónaco enumeró algunos buenos momentos de su paso por el canal de las pelotitas: “Me quedaron hermosos recuerdos porque fue un programa que hice con mucho amor. Lo creamos desde cero, trabajé con amigas y disfruté hacerlo pero la experiencia del aire la verdad que me superó”.

Papelón: “Se me iban invitados enojados, había situaciones complicadas”, dijo Ardohain.

Desbordada

Haciendo una fuerte autocrítica, Pampita confesó que el programa “se le fue de las manos”.

“Era algo nuevo para mí. En ciertos momentos se me fue de las manos, se me iban invitados enojados, había situaciones súper complicadas y yo era nueva. Como experiencia estuvo bárbaro, pero por supuesto me costó”, confesó la conductora.

Por otro lado, Ardohain confirmó que volverá el 1 octubre por la pantalla de NET con Pampita íntima. “Va a ser un mano a mano con invitados, recorriendo sus carreras”, adelantó la modelo.