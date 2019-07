“Me había quedado mal y a la mañana siguiente, porque no la vi bien a Flor, le mandé un mensaje y le dijo ‘Flor, me dio pena que te vayas así, pasame un teléfono, lo charlamos entre nosotras’. Es lo que haría en cualquier situación donde alguien esté incómodo. Quiero resolverlo, no me gusta que quede picando. No me hago la que no pasó nada. Escuchó el mensaje, no lo respondió y yo me fui de vacaciones. Después la vi en todos los programas diciendo ‘no espero nada de ella’ pero yo le había mandado un mensaje donde le decía ‘charlemos, me malinterpretaste", relató.

“Lo que han en su vida sexual, en sus cuatro paredes, no me importa nada. No me importa meterme en la previa de los participantes en cosas que les está pasando. Yo solo opino del baile. No me considero para nada una persona homofóbica”, enfatizó, para terminar remarcando la buena relación que mantenía hasta el momento con De la V.

"Estuve en el casamiento de Flor de la Ve festejando ese día, compartiendo con ella su boda, tengo muchísimos amigos y cada uno elige la vida sexual como le parece y los apoyo incondicionalmente. No tengo prejuicio sobre nada de lo que cada uno elija”, remarcó.

“La palabra ‘macho’ les dolió y sinceramente no sabía que podía lastimar porque sino no la hubiera dicho. Lo dije con naturalidad porque era una opinión de baile. Hablé de qué podía ayudar para que Flor se luzca. Es obvio que no me expresé correctamente, no quería que me malinterpreten”, recalcó.

Luego, en diálogo con Los ángeles de la mañana, Pampita ratificó su postura. "Jamás me meto en la vida personal y en la sexualidad de los participantes", insistió.

Al escuchar las palabras de Pampita, Flor de la V confirmó que recibió el mensaje pero aclaró que no hubo un pedido de disculpas. "lo voy a volver a escuchar, pero para mi no era un pedido de disculpas", dijo.

Embed

En tanto, Gabo Usandivaras contó que él no tuvo contacto con la conductora y que sería "lindo" tener una charla. "Yo no estoy considerando que Pampita sea una 'mata putos', pero en toda su libertad, su feminismo y todo lo que ella manifiesta aún hay cosas para deconstruir y patrones patriarcales y heteronormados que todavía sigue diciendo, que también están en mi, en vos porque como sociedad nos estamos deconstruyendo", argumentó.