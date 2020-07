Pampita a los gritos con Mariana Brey, en pleno vivo

Si bien la data fue dada en el ciclo del Trece, el cruce se dio en Hay que Ver, el ciclo satélite de Showmatch en Canal 9, cuando Brey estaba ampliando justamente esa información. Sin embargo, en ese momento, Pampita decidió llamar en el vivo a su amiga Barbie Simons, quien no dudó en atenderla.

“Otra vez le dan espacio a esta difamadora. Estoy repodrida de esta cizañera, mentirosa”, lanzó Pampita, furiosa. “Esta mujer es una descarada”, siguió, mientras Mariana la escuchaba desde su casa. “Me da rabia que me metan en pavadas. Me da bronca tener que responder a esta difamadora y mentirosa”, continuó, casi a los gritos.

“Yo jamás le haría daño a alguien que compartió un tiempo conmigo o con mis hijos. Esta mina es una descarada que me quiere difamar. No lo voy a permitir, me tiene re podrida. Siempre que me nombra es para decir mentiras. Si se quiere dedicar al espectáculo, que llame al programa en donde pasaron el video y que averigüe quién lo mandó”, siguió furiosa Pampita.

Las cosas entre ellas no venían para nada bien desde el verano, momento en el que la “angelita”, informó que la modelo y Roberto García Moritán habían tenido una fuerte pelea a las afueras de una farmacia en Punta del Este, cosa que la ex de Benjamín Vicuña desmintió a muerte tras el rumor.