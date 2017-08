Pampita, a puro sexo

Las imágenes del tráiler muestran a la célebre modelo con vestidos cortos y ajustados; nadando semidesnuda en una piscina; después de una ducha; con ropas transparentes y también embarrada en medio de la lluvia.

El clima de tensión, erotismo y dramatismo de la historia se intensifica con una secuencia cargada de intriga, matizada por la fuerte presencia de Andrea Frigerio. La modelo, que oficia de madre de las hermanas, hace comentarios perturbadores e inocentes.

Mix: La morocha despliega su erotismo, pero también su faceta dramática.

Alto voltaje

El elenco se completa con Guilherme Wintersenim en el papel de Andrés, pareja de Ofelia. “Hay mucho sexo y erotismo en nuestra película”, habían advertido los protagonistas del film cuando comenzó el rodaje, en marzo. “Siempre presentí que en algún momento esto me iba a llegar, por eso empecé a estudiar teatro”, había dicho la jurado del “Bailando”.

Unos de los aspectos que hace más atractiva la realización que llegará a las salas el 5 de octubre es que su guión estuvo a cargo de Érika Halvorsen, la autora de El hilo rojo, protagonizada por la China Suárez y Benjamín Vicuña. Durante la filmación de esa película, Pampita habría pescado in fraganti a su ex con la actual pareja.

Precisamente este fin de semana, Halvorsen hizo declaraciones que dejaron mal parados a los protagonistas de su anterior historia. “El hilo rojo no me gustó. No tiene nada que ver conmigo. En los créditos dice que fue un guión original mío, pero nada más. Nunca vi a los actores ni conocí a la directora. La idea de nuestra película y los actores eran otros”, disparó.