Pampita se debate entre el 13 y telefe

Luego de un año movido, cargado de rivalidades con algunas participantes del “Bailando”, chicanas por parte de sus compañeros del jurado y polémicas por sus escapadas a Miami, Pampita parece no haber encontrado el límite en Showmatch. Pese a los sinsabores y a la exposición en la pantalla, la modelo no descarta seguir metida en el redituable juego televisivo.

“Puede ser, vamos a ver si dan los tiempos”, le contestó a Ángel de Brito, cuando el conductor de Los ángeles de la mañana le preguntó si continuaba en el certamen en 2017. No obstante, la morocha aclaró que tiene otros planes en mente. “Tenía ganas de dedicarme a la actuación. Hay un par de pelis lindas y propuestas de tira en Pol-ka y en Telefe”, reveló, al tiempo que procuró dejar las puertas abiertas. “Dicen que tal vez ShowMatch se haría un día por semana en vivo y después grabaríamos otro. Serían sólo dos noches, y ahí podría organizarse”, deslizó.

Balance

Pampita analizó su participación en el show de Marcelo Tinelli y dijo: “Soy re calentona. Tuve que aprender a controlarme y desarrollar la paciencia. Me queda trabajo por hacer. No soy una superada ni voy con la sangre congelada”.

Según la jurado, el momento más difícil fue cuando Mariela Anchipi y Nicole Neumann se pusieron a llorar por un bajo puntaje de Pampita. “Me sorprendió, no estaba preparada para que se pusieran mal. Me hubiera gustado reaccionar de otra manera. Yo intentaba explicarles y no me escuchaban, se enojaban más. Nunca es mi intención que un participante llore”, aclaró y añadió: “La gente piensa que es armado o que llorás de mentira, ahí todos lloramos de verdad. No hay estrategias”.

Sobre el cruce que tuvo con Tinelli por no cuidarla, manifestó: “Yo soy muy natural; si algo me pasa, mi cara no lo puede disimular. También me gusta decirlo en el momento y al día siguiente ya pasó. Yo no me juzgo, hice lo que he podido, no puedo arrepentirme”.