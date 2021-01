Pampita se enojó por las teorías sobre su contagio y De Brito la fulminó

En este sentido, Mercedes Ninci dejó entrever que la conductora podría haberse contagiado en el exterior, pero no lo dirá abiertamente por miedo a perder el canje con el que puedo vacacionar.

“Quiero decir una cosa que por ahí suena antipática, pero la realidad es que mucha gente que está yendo a hacer esos canjes al Caríbe está viniendo con Covid también. Entonces tampoco pueden matar al canje y tienen que decir que lo contrajeron acá”, expresó la periodista en LAM.

Esto no le cayó para nada en gracia a la modelo, quien usó su Instagram para salir del cruce de todos los que la criticaron. El posteo llevaba el título de “Empatía 0”.

“Parece que si te contagias los medios te crucifican. ¿¡Cómo pueden insultarme, solo por estar enferma y cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo!? Nos toca a todos, a nosotros, o a algún ser querido, de alguna manera, tarde o temprano. El que se enferma no es el villano en esta historia, ¡es la víctima!", arrancó su escrito la modelo y luego agregó: “Ya les expliqué y están las pruebas de que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso. Se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su verdadera esencia en cada comentario y le dan a la gente su peor versión. ¿En qué momento perdieron toda la humanidad?”.

El descargo no quedó ahí y Pampita siguió: "Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo, y eso si tenés suerte de no terminar internado. ¡Jamás haría leña del árbol caído!".

En contra de Pampita

Tras este posteo, Ángel de Brito se mostró crítico de su ex compañera de jurado en el Bailando y la dejó muy mal parada. “Entiendo el enojo, todos se enojan cuando se contagian, porque a todos nos da bronca que nos pase y más estando expuestos. También es lógico que aparezcan estas críticas: un viaje con mucha gente, volver, no hacer el aislamiento, ir a un velorio. Hay muchas cosas que no estuvieron bien. Además, hay que tener en cuenta la hiper sensibilidad que te debe provocar un embarazo”, inició el conductor, quien se comunicó con el ciclo vía Zoom y continuó: “Pero Pampita cada vez que habla parece que fuera la reina del universo y que solo a ella le afectan las cosas. Y no, esto es algo que nos puede afectar a todos, que nos puede pasar a todos. Nos va a pasar a todos en algún momento, seguramente. No es que nadie tenga un ensañamiento particular con ella. Al contrario, los medios son muy generosos con ella en particular. Pero lo que pasa acá no es si uno se enferma, es la cadena, que va ampliando el contagio".

“Se habla también del viaje de los que no son famosos, victimizarse de esa forma como si fuera la única que tiene el virus... no", acotó Fanny Mandelbaum, quien fue invitada al envío.