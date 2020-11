Pampita se mudó a una casa con 11 baños

“Se mudó muy cerquita de Marcelo Tinelli (vive en Le Parc), pisos 22, 23 y 24, vista linda, es el último piso el de ella, así que no se tiene que fumarse vecinos arriba, nadie que te moleste. Tiene pileta climatizada. Me llamó la atención una cosa, los baños, tiene 11 baños, siete dormitorios”, reveló la cronista de LAM Maite Peñoñori.

Al escuchar los detalles de la propiedad, Graciela Alfano interrumpió: “Perdón, voy a hacer mi humilde colaboración. Cuánta caca hacen, ¿no? Es como que hacen mucho”.

Ángel de Brito no se pudo contenerse y le puso humor al comentario: “Pueden hacer pis también, o maquillarse”. Y Andrea Taboada se escandalizó con otra broma: “Yo pensé en el presupuesto de artículos de limpieza, que están carísimos”.

Embed

Yanina Latorre luego reveló el valor del alquiler que tenía la ex propiedad de Pampita: “Estaba entre 15 y 20 mil dólares”. Y la cronista acotó: “Entonces mantiene más o menos el costo”.

La mudanza de la conductora se da en medio de rumores de embarazo, luego de que De Brito dejara un mensaje en Twitter sobre la posible llegada de otro hijo. “No hay rumores, fue algo que puso Ángel de Brito, nada más. No estoy embarazada, la verdad es que me encantaría poder decirles eso; pero este año no creo, el año que viene veremos. Además, depende del de arriba, depende de Dios, así que nunca se sabe”, afirmó Pampita.

Y agregó: “El año que viene. Pero tampoco va a depender de nosotros, estas cosas dependen del destino, creo mucho en Dios”.