Pero eso no fue todo porque la conductora se cruzó feo con Andrea Taboada, periodista de Los ángeles de la mañana, quien intentó hacerle una nota en plena ceremonia. Taboada se acercó a la mesa de Pampita en el momento en que ella se levantaba. Cuando la fue a interceptar para la entrevista, la modelo no fue muy gentil. “No me molestes”, fue el comentario de la novia de Polito Pieres con un tono agresivo a la panelista. Para evitar que la filmara, agregó: “Es una noche muy especial para mí”.

Desubicada

A través de su cuenta de Twitter, Andrea enfurecida escribió: “Siempre con respeto me acerqué a Pampita a preguntarle sobre el vestido, Ángel de Brito y Polito Pieres, me contestó gritando. Me agarró de la mano para bajarme el celular, muy agresiva y maleducada”.