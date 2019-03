En ese contexto, la animadora infantil Panam reveló que un bailarín de su espectáculo se habían accidentado en ese mismo lugar.

"Hace dos años estábamos en un show, teníamos 3 funciones y en la segunda él (por su bailarín) me acompaña a la platea, me hace como una especie de ayuda (cerco de seguridad) para que nadie se lastime y yo pueda ir saludando. Agarró a una nena, la puso en su asiento y cuando volvió se cayó", relató en diálogo con Clarín.

"Cuando iba subiendo esa misma escalera, se trastabilló y se cayó igual que Sergio. Quedamos estupefactos", remarcó.

Tras recordar que en aquel entonces su bailarín tenía 20 años, "hacía parkour y era doble de riesgo", la animadora señaló: "Sabía cómo caer. Pero igual tuvo dos meses de rehabilitación".

Agregó que al terminar la función en la que se accidentó su compañero ella hizo una más y pidió "por favor" que pusieran una red en la fosa, como hacen en muchos otros teatros. "Me dijeron que estaban esperando la aprobación, que estaba en los planes. Yo no viajé más a Tucumán", manifestó.

"En agosto teníamos planeado ir, pedimos que esté tapada la fosa. Tuvimos esa experiencia y no podíamos correr el mismo riesgo. El 80% de los teatros tienen red de contención o la cierran. No sé qué habrá pasado acá. Nosotros tuvimos un Dios aparte y tomamos consciencia. Esa fosa no puede existir. Yo les dije que la tapen",aseguró.

"Las imágenes de Sergio no las puedo ni ver. Espero que se recupere y vuelva a cantar", concluyó.

Ayer el personal del Laboratorio Pericias y Científicas de la Policía Federal realizó un allanamiento al teatro Mercedes Sosa para "precisar las condiciones edilicias" de la sala, a raíz del accidente.

LEÉ MÁS

El terrible relato de Sergio Denis: "Tenía la imagen de caerme del tablón a un pozo negro"