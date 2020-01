"Federico (Álvarez Castillo) creo vivió un poco para el marketing toda la vida y esta vez se le fue de las manos. Él manejo siempre la estática (sic), la gorrita, el habano y no se cuanto, pero esta cosa del movimiento...", comenzó diciendo Dotto.

"Lo primero que pensé cuando vi el video, dijo 'qué puntería', fuera de broma. De 30 metros, una piletita chiquita así, le metieron un cordero, una cosa increíble". exclamó.

Consultado sobre si el "delivery volador" es una broma de ricos, Dotto respondió: "Bueno, un pobre no se puede subir a un helicóptero... ¿O se puede subir a un helicóptero?". "Cuando dicen broma de ricos, en realidad los argentinos, los uruguayos estamos estamos armando una grieta demasiado fuerte entre los ricos...".

"Federico Álvarez, no Castillo, No tenía una moneda, yo lo conocí.. En un momento pensé que era mi mejor amigo, pero bueno eso lo dejamos para mi libro. Era un chico que no tenía absolutamente nada y fue escalando socialmente, económicamente. Él trabajó para eso toda la vida, yo no. A mi se me dio de casualidad, a mi me fue bien económicamente pero porque trabajé desmedidamente", dijo al comparar las trayectorias de cada uno.

"Y hoy por hoy le cayó un cordero del cielo y manejó mal la cosa porque, como dirían los muchachos del tablón para el ex gobierno que acabamos de vivir los argentinos, no tenían calle. El pibe no tenía calle y dijo: ¡Ah, no sé, yo escuché un ruido en mi hogar!'.. Una casa, no es un hogar", disparó.

"'¿Y qué pasó? ¿Quién fue el culpable?'", dijo haciendo un acting en alusión a la reacción de Álvarez Castillo ante la condena social que recibió luego de que se viralizara el video del cordero. "El sabía quien era", agregó en alusión al comunicado que sacó el empresario textil sostuvo que fue "víctima de un acto de vandalismo".

"Si hubiesen hecho las cosas un poquito más acotadas y decir las cosas como fueron directamente... Si a mi el 'Pacha', que lo conozco hace muchos años -poco pero lo conozco, es un tipo muy simpático-, me tira un cordero y ustedes (por la prensa) me vienen a preguntar: 'Si, me tiró un cordero el Pacha, basta, se acabó ¿Cuál es el problema?' No salgo a decir: 'Yo estoy en mi hogar y no sé, Satanás...", sentenció.

