Pancho Dotto explicó por qué se peleó para siempre con Valeria Mazza

Pancho Dotto sobre Valeria Mazza.mp4

A raíz de esto, él respondió: "Yo creo que no terminó... ¡Qué se yo! Va a terminar el día que alguno de los dos se muera. Yo le deseo lo mejor a ella, pero evidentemente no tenemos la misma esencia. Entonces cuando la esencia no funciona…".

"Porque separarse, nos separamos todos y nos volvemos a casar, los hijos se pelean con los padres y después se arreglan o no. Pero cuando las diferencias son tan grandes... Ella creo que se casó...", expresó dejando entrever el conflicto.

Al percibir esto, el panelista preguntó: "¿Tengo que entender que cuando Valeria se casa con Alejandro Gravier se quiebra la relación?". Si bien el ambiente no llegó a ponerse tenso, ante la buena onda de él, respondió en forma picante.

Pancho Dotto-Valeria Mazza.jpg

"Y... Ale siempre me pareció lo que es. En realidad todos sabemos quién es. La gente mira para otro lado porque es el marido de Valeria... Pero el mundo es muy chico. Para qué me vas a preguntar si la respuesta la tenés vos", explicó sobre los motivos por los que la relación se rompió.

Lo cierto es que deberán pasar muchas cosas para que la relación entre Pancho Dotto y Valeria Mazza vuelva a ser la de antes. Para concluir con su opinión, el agente de modelos tiró una indirecta: "Mi opinión es que somos muy diferentes. Yo vivía para laburar...".