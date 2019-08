Panguilef, sobreseído: mató a golpes al hermano, pero fue en defensa propia

El hecho ocurrió el 13 de noviembre de 2018, en la vivienda de Marcelo Panguilef en el barrio El Progreso de Neuquén. “Estaba en la cocina cuando él llegó borracho y me empezó a hablar. Me quería escapar para no discutir. Como no me quería dejar salir, le di una piña y lo empujé”, relató Marcelo al comienzo del juicio, en el que se determinó que su hermano lo golpeó con una botella en la cabeza y que él le respondió con un ladrillazo.

En este sentido, Piana explicó que si bien las heridas que recibió el acusado “no guardaban proporcionalidad absoluta con las que sufrió Ángel, no por ello desvirtúa el presupuesto de eximen de punibilidad”, además de que el ladrillo que utilizó para defenderse era “propio del lugar” y que agarró “lo que encontró” para defenderse en medio de la pelea.

Dos de las cuestiones determinantes para la decisión de imputabilidad tuvieron que ver con las maniobras de reanimación que realizó el acusado y el pedido de ayuda en los centros de salud y en la comisaría a los que concurrió, sin obtener respuesta.

“Ha habido un análisis con mucho detenimiento de las lesiones que en un principio aparecían difícil de relacionar, como la fractura costal y las heridas en el hígado, pero luego de haberlo escuchado, es hasta el propio médico forense propuesto por la fiscalía quien señala la posible compatibilidad de esas lesiones con las maniobras de RCP”, explicó el magistrado.

Por último, también agregó que las cámaras de seguridad captaron al acusado en los distintos lugares a los que asistió para pedir ayuda tras ver a su hermano herido.

¿Cuándo configura legítima defensa?

De acuerdo con lo previsto por el Código Penal Argentino, un hecho encuadra en la legítima defensa cuando: sufriera una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión y la falta de provocación por parte del que se defiende.

