Paoloski fue tendencia al pelearse con un youtuber

Brandon, el joven que se autoadjudicó la grabación del video, reconoció ayer en el noticiero que solo quería mostrar el estado en que se encontraban los animales. Y Paolosky reaccionó: "No deberían hacer nada allí. Aún siendo ambientalistas no justifica esta chance", comenzó criticando e conductor.

Luego, Brandon se justificó: "La intención es grabar a los animales que están con sed, en malas condiciones, con el agua podrida. Hay gente que mandó un montón de mensajes de apoyo por la grabación". Sin embargo, Germán insistió: "Entendés que cualquiera que vea eso está lejos de pensar que es lo que harían los ambientalistas".

Caliente

El idea y vuelta fue poniéndose caliente y el joven trató de mala persona a la figura de Telefe. "Si a vos te parece más importante decir ‘me llevo un carpincho’ que decir que a los animales les falta agua me parece que sos una mala persona. En vez de fijarte en mí deberías fijarte en los animales", lanzó.

"No me parece que estén ayudando a los animales. Vos sos una mala persona, que entrás un lugar que no corresponde y te mofás de los animales", fue la respuesta del periodista.

El momento más picante de la discusión fue cuando el influencer se "hartó", y le arrojó una frase polémica: "Pones énfasis en esto, che. ¿Qué te la agarraste conmigo? ¿Te gusto?". Germán, también cansado de la discusión, cerró: "Está bien, Brandon. Parece una tomada de pelo. Es insólito que hayamos estado hablando media hora y que no entiendas".