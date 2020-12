Para Doman, Juana Viale es la figura del año

Fabián Doman elogió el desempeño de Juana Viale al frente de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand. La actriz tuvo que reemplazar a su famosa abuela debido a la panedemia que se desató en todo el mundo. "Juana Viale es la figura del año. Hay que entender que de un año de pandemia", arrancó diciendo el conductor de Intratables (América). Al ser consultado sobre qué le aportó Juana a la pantalla, que puso nervioso a más de un político en su mesaza, Doman dijo: "Que no seas informado no significa que no seas inteligente".