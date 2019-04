Para el autor de GOT, el final no será igual al de sus libros

“Claro que me hubiera gustado acabar esos libros antes para que la serie no los adelantara. No había anticipado esto... Por contrato tenía que comunicar el desenlace y dar pistas sobre lo que debía ocurrir. Pero aún tiene toda la libertad para elegir un final distinto. Sería la primera vez que se da semejante golpe de efecto en la literatura”, sentenció.