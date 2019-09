“Cuando nos vinimos al barrio hace 44 años y compramos el terreno, esta cuadra eran todos psicólogos, ingenieros. Solo dos no firmaron una carta para que yo no me hiciera una casa en esta cuadra. Los vecinos decían: ‘¿Cómo un negro cuartetero va a vivir en el Cerro de las Rosas?’”, comenzó contando La Mona.